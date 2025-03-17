集保結算所平台與 ISS 報告強強聯手 提供上市櫃公司投票建議報告

為滿足上市櫃公司瞭解外資股東投票意向的需求，臺灣集中保管結算所繼2021年提供Glass Lewis投票建議報告後，2025年3月再與ISS合作，擴大納入ISS投票建議報告，估計超過1,300家上市櫃公司，可以透過集保ESG IR平台免費下載自身公司的ISS投票建議報告（ISS Proxy Research Reports）。

集保結算所董事長林丙輝表示，提高股東會投票建議資訊透明度，一直是期望達成的目標，藉由提供ISS投票建議報告，將進一步擴大股東會投票建議報告的研究涵蓋範圍，同時提升ESG IR平台的服務內容。這項合作係集保結算所與國際投票顧問機構ISS旗下的ISS Corporate公司所攜手努力的結果。

我國股市外資持股比例逾四成，外資股東對股東會議案影響力甚鉅。ISS與Glass Lewis位居全球投票顧問產業領導地位，兩者市占率合計達九成以上，對外資投票具有舉足輕重的影響。

集保結算所表示，新增的ISS服務不僅能為發行公司提供更完整多元的投票建議資訊，還能協助發行公司強化與外部利害關係人的溝通，進而提升公司治理成效，實現公司與投資人的雙贏。藉由檢視投票建議報告，發行公司可瞭解ISS研究團隊針對各項股東會議案的分析觀點，並得據以判斷外國機構投資人投票動向，同時，發行公司可適時回應投票建議與議案分析內容，提升股東會資訊透明度。

一直以來，集保結算所致力維護資本市場安定發展與創新，更以精準、完善及可靠的服務，協助發行公司與投資人建立穩固的合作關係。集保結算所將持續與全球專業機構夥伴合作，為臺灣市場提供更多前瞻性解決方案，推升ESG永續發展。