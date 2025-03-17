證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」活動好評 iPhone 16 Pro Max加碼抽

簽署新版臺灣創新板上市有價證券風險預告書了嗎？簽署之後，可以登錄參加臺灣證券交易所「臺灣創新板宣導獎勵活動」抽iPhone 16 Pro Max。

自然人投資人簽署臺灣創新板上市有價證券風險預告書後，除可委託買進創新板上市有價證券外，還可抽iPhone 16 Pro Max、800元多品牌即享券、500元多品牌即享券等豪禮，現已獲多數投資人響應參與，越早簽署登錄，將獲得越多次抽獎機會，歡迎各位投資人共襄盛舉。

截至2月底止，已有11名投資人幸運抽中iPhone 16 Pro Max，證交所活動好評再加碼，宣布2025年3月抽獎iPhone 16 Pro Max由原先的4支，豪氣加碼至50支，大幅提升中獎率，不怕來抽，就怕不抽！另外，證交所為讓投資人更便捷的參與活動，已簡化登錄程序，登錄抽獎活動時不需上傳創新板風險預告書畫面截圖，中獎後接獲E-mail通知再提供即可。

此外，證交所針對證券商也推出各項獎勵方案，包括獎勵證券商於電子式交易平台建置直接引導投資人簽署風險預告書之路徑、投資人以線上方式簽署新版創新板份數達標等獎項，歡迎證券商共同向投資人推廣簽署創新板風險預告書！

「Team Taiwan 挺創新」！「2025年3月iPhone 16 Pro Max加碼抽至50支」！如果是自然人投資人，趕緊拿起您的手機，打開證券商下單APP畫面，簽署新版臺灣創新板上市有價證券風險預告書。