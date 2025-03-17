央行打炒房有感 去年第四季房貸授信季減36.3%

台灣房屋集團趨勢中心觀察聯合徵信中心資料，去年房貸授信狀況，樣本數從第3季的4392件第4季減少至2784件，季減36.3%；授信額度下降45萬元，核貸成數減少1.7個百分點，鑑估值和建物面積也都下滑，唯一上升的是貸款利率，增加0.1個百分點，顯示第七波限貸令讓，房市明顯降溫。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行第七波信用管制去年9月啟動，銀行審核速度和標準的趨向嚴格，透過利率門檻來過濾客戶，換屋族觀望下，只剩新青安還貸得動，順利申貸的物件也都偏向低總價、小坪數，因此建物面積和鑑估值都縮水。

張旭嵐指出，去年第4季各年齡層和貸狀況，以40~50歲的申貸人為主力，占33%，核貸成數以30歲以下購屋者最高，達71.7%，利率則是60歲以上最高，2.48%，而40歲以上的申貸者，鑑估成數達100%以上。

張旭嵐表示，資深購屋族經濟能力強，購屋總價高，多屬於第二屋置產，非首購類型，因此核貸利率和成數條件都較嚴苛；至於青年首購族，仍可爭取最高8成的新青安貸款，所以整體的核貸成數相對突出。

由於目前央行加強金檢，銀行內控標準也提高，張旭嵐說，今年有意購屋的自用族群，將房貸金額，以及其他學貸信用卡等每月需繳的固定負債支出，控制在在每月收入的一半以內，核貸機率和成數條件才比較高。