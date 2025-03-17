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LINE Pay 助韓國現代卡1,200萬用戶 可在台 LINE Pay 支付

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE Pay積極開發觀光商機。本報資料照片
LINE Pay積極開發觀光商機。本報資料照片

LINE Pay（7722）積極開發觀光商機！韓國旅客來台人數穩定成長，LINE Pay與韓國創新金融領導品牌「現代卡」（Hyundai Card）合作，其1,200萬用戶在台可透過既有的「現代卡app」（Hyundai Card app）以LINE Pay支付，提升旅客消費支付便利性，更在現代卡App中嵌入LINE Pay好康地圖，以韓文提供台灣LINE Pay商店資訊與優惠，引流韓國旅客在台消費，致力為商店創造更多商機。

交通部觀光局去年統計顯示，來台觀光消費力最高的旅客為韓國旅客。「現代卡」在韓國擁有超過1,200萬名用戶，此次合作將使「現代卡」用戶在台旅遊時，不須額外下載App或進行任何設定，即可透過「現代卡app」中的LINE Pay服務，於LINE Pay實體商店，包含便利商店、大型超市、餐廳或夜市等旅遊熱點，出示QRcode或支付條碼即可輕鬆完成交易，大幅提升旅客支付便利性與安全性。

LINE Pay 董事長丁雄注表示，LINE Pay持續推動雙向跨境擴展全球支付版圖，為國際用戶提供在台灣最佳的支付體驗，攜手「現代卡」合作，共同為韓國遊客創造在台灣也能享有流暢便利的支付環境，同時為台灣在地商店引流更多商機，推升觀光事業營收。

「現代卡」 為引領韓國金融業發展的科技公司，運用數據科學與品牌塑造為韓國金融業帶來創新，將此次合作視為讓其更多會員接觸創新金融服務的契機，其用戶將可以在台灣的LINE Pay商店進行安全、快速的支付，同時為台灣中小型商戶帶來國際旅客商機。

觀光客向來最愛造訪在地特色商店，LINE Pay跨境支付也專注於發展內容行銷，將獨家擁有豐富商店資訊的「LINE Pay好康地圖」嵌入「現代卡app」中，以韓文就能直接在地圖上輕鬆找到熱門商店、餐廳等，更有為韓國遊客量身定製的「必買伴手禮」、「旅行疲勞恢復」等主題標籤與行程建議，讓遊客能更貼近台灣在地特色商店，享受便利的旅行。

LINE LINE Pay

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