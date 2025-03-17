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榮惠-KY去年每股純益7.3元創歷史新高 擬每股配息5.5元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
榮惠-KY董事長劉世璘。記者簡永祥/攝影
榮惠-KY董事長劉世璘。記者簡永祥/攝影

榮惠-KY董事會通過2024年度財務報表，全年累積營收新台幣（以下同）17.63億較2023年同期營收14.26億成長24%；2024年第4季單季營收4.7億，相較2023年第4季單季營收3.6億元，同期成長31%；全年累積稅後淨利１.43億元較2023年稅後淨利1.11億元，成長29%，全年EPS達7.3元，創歷史新高。

榮惠-KY董事會也通過2024年盈餘分派案，決議發放現金股利每股5.5元，股利配發率達75%；若以3月14日的收盤價92.8元計算，現金殖利率達6%。未來期望伴隨公司成長，維持高現金股利政策，能夠持續將獲利成果與股東共享。

榮惠-KY於2024年12月進入交易所創新板掛牌，為上市櫃公司中少數以輕資產PCB整合服務為主的公司，2025年榮惠集團在新項目的發展上，主要將增加AI相關零組件的服務銷售比重，歷經多年耕耘，自2024年第4季開始，業已獲得重要日系客戶認證完成，開始順利出貨。展望2025年AI相關零組件服務發展上，將隨產業的蓬勃發展，進入成長的關鍵期，因此將利用該日系集團型客戶的平台，藉以推動其他日系或台系客戶對此類AI相關零組件的市場需求，以期多方面布局，成為本公司成長的另一個火車頭。

在新市場開拓方面，榮惠-KY也計劃2025年下半年於墨西哥開設新營業據點，持續利用競爭優勢，穩定既有東南亞成長區塊，並積極發展歐美市場，增加整體成長的動能。

營收 股利

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