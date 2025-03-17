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紀念日放假該立法？內政部長曝隱憂：失彈性恐年年修法

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳表示，目前社會仍無共識，且要不要放假也牽涉到勞動關係的改善，因此不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影
內政部長劉世芳表示，目前社會仍無共識，且要不要放假也牽涉到勞動關係的改善，因此不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影

國民黨與民眾黨立委聯手推動《紀念日及節日實施法草案》，主張以法律位階明確規範放假日數，還給勞工七天假。內政部長劉世芳回應，現行《紀念日及節日實施辦法》第5條之2已能解決不同紀念日的放假問題，若升級為法律，每年都需立法院修法，恐增加行政困擾。

立法院內政委員會17日審查《紀念日及節日實施法草案》，民進黨立委李伯毅質詢如何界定節日與紀念日的放假標準，內政部長劉世芳回應，目前假日與節日的放假安排，依目的主管機關與相關單位協商決定，並於前一年11月公告，適用對象主要為軍公教，企業則可選擇跟進。

劉世芳強調，若以立法形式強制規範，將導致國定假日標準僵化，每年都需修法，難以兼顧社會需求變遷，甚至影響企業與勞工的彈性調整空間。

李伯毅指出，現行法規雖允許企業調整上班與休假安排，但對於不同類型的勞工與企業影響不一，如果一對夫妻中，先生為公務員而太太為勞工，當政府強制放假時，可能導致勞工輪班、企業負擔雙倍薪資，甚至出現小型業者因人力短缺而被迫歇業的情況。

民進黨立委王美惠認為，國定假日應確保勞工權益，若企業要求勞工出勤，應提供雙倍薪資，部分族群對特定紀念日放假的安排有所訴求，如原住民族日、警察節、消防節等，但標準難以統一。

王美惠說，部分歷史事件如二二八和平紀念日、八二三砲戰紀念日等，社會對其放假與否也有不同意見，顯示在缺乏社會共識下，立法規範放假標準恐難落實。

針對勞工權益問題，勞動部次長李健鴻表示，勞動部將維持一貫立場，持續檢討工時政策與薪資制度，以保障勞工權益，近年來最低工資逐步調升，未來也將推動薪資透明化，並與金管會研議更完整的保障機制。

劉世芳 薪資

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