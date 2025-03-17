獨／離岸風電CIP千億級聯貸簽約 中信銀出資百億創最大風電參貸紀錄

據知情人士透露，由中國信託出任財顧的CIP（丹麥哥本哈根基礎建設基金）千億級聯貸案，已在上周完成簽約，目前已知八大行庫全部進場，每家行庫參貸50億至70億元，而管理銀行中信銀更是獨力出資百億元認貸，全案約以1040億元左右的總聯貸金額簽約。

據指出，該案並未舉行盛大的簽約儀式，而是低調簽完，尤其此次合作的國外信用保證機構家數之多，也創歷史紀錄。除了我國的國家融資保證基金之外，還包括英國、波蘭、荷蘭、丹麥、比利時等國的輸出信用保證機構，陣容龐大，利率則以不同的貸款項目，以TAIBOR（台灣金融業同業拆款利率）加115至240基本點（1個基本點是0.01個百分點）計息，總利率水準大約介於3%至4.3%之間。

管理銀行除了中信銀，另外的二家管理銀行還包括公股背景的彰銀和外商背景的法國巴黎銀行，整個融資規模與參貸銀行陣容，將更甚於去年12月簽約、規模602.5億元的沃旭大彰化西北風場聯貸案。

CIP可望成為金融圈離岸風電聯貸案史上融資規模最大的一起，因此管理銀行兵分三路，分別統籌公股、民營，以及外商銀行，彰銀負責統籌八大行庫，法國巴黎銀行則是管理外商銀行，中國信託則是出資最大的銀行主要統籌民營銀行，參貸銀行家數超過20家。

由於這次聯貸規模超過千億，因此出任財顧的中信銀為強化聯貸銀行團的信心，比照去年12月簽約的沃旭聯貸，再度出任CIP聯貸案的管理銀行；由於國家融資保證基金的注資，因此其中一家管理銀行已由彰銀出列作為國家融資保證額度的管理銀行，先前沃旭聯貸案則由一銀作為國家融資保證額度的管理銀行、外銀則由滙豐銀行統籌。

相較於沃旭聯貸案有一銀、兆豐、土銀等三家公股行庫加入，據知情人士指出，這次由於規模更大，因此八大行庫集體出動全員到齊，目前已知，每家行庫的參貸金額大約在50億到70億元之間，國家融資保證額度主要在於承保購買本土機器設備、海事工程的部分，整個借款期間約在15至20年。

銀行主管指出，CIP在離岸風電3之1期獲配500MW的渢妙風場，已完成超過一半的購售電合約，這意味2027年完成併網發電的電量等於超過一半已找到買主，同時隨著離岸風電的供電量擴大，買主也從最初的半導體或AI等熱門產業，進而延伸至更多元的產業做為電能買方。

相對先前沃旭聯貸案標的，是已經完成興建、營運的彰化大西北風場，移轉50%股權給國壽轉投資的國泰風能控股公司，CIP則大有不同，資本支出將支應渢妙風場的興建，而多家銀行都擔心興建或營運風險，因此先前CIP答應銀行團所要求的「股權限制條款」，保證在風場完工之後一定期間之內不會落跑」，可說是該聯貸案在籌組歷時半年能有所突破的一大關鍵。

據指出，這三大股權限制條款依照不同的完工、營運期間，對於股權結構有不同的要求，其中要求在專案完工後一年內，CIP和其關係企業至少持有超過50%股權，而在專案完工之後的一年以上、十年以內，將依不同的階段，分別要求CIP和其關係企業，及信譽良好的投資人，合計持有的股權必須超過50%，或是CIP和其關係企業，及具備經驗的投資人，合計持有的股權必須超過25%。