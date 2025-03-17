全民識詐！證交所攜手 LINE TODAY 推廣投資反詐必修課

近年來，詐騙集團不斷翻新手法，甚至冒充政府機關，以公信力誘騙投資人，臺灣證券交易所也常成為詐騙集團冒用的對象。詐騙集團透過偽造保證金收據、假冒證交所名義向民眾行騙，使人誤信投資管道的合法性，進而落入金融陷阱。

證交所表示，近期接獲多起民眾舉報，詐騙集團在抖音、臉書等平台，假冒「台灣證券」員工名義，並截圖證交所官方網站取信於投資人，要求提供存摺及身分證等種種詐騙。為提升全民防詐能力，證交所特別在LINE TODAY理財專區(https://today.line.me/tw/v3/tab/finance)推出「特企專區-證交所防詐」，結合證券商資源規劃一系列反詐教學報導，協助投資人培養「5D反詐」DNA，預警識破詐騙手法。揭穿假投資陷阱四大手法！全民培養識詐能力詐騙手法不斷變種、更新，無孔不入滲透於人們的日常生活。不論是假投資、假親友求助，或是冒充政府機關與知名企業，稍有不慎，即可能受騙上當。為了提升民眾對詐騙的警覺性，讓每個人都能成為防詐高手，證交所剖析詐騙集團最常操作四種手法，避免民眾掉入陷阱。

★詐騙一 打著名人旗號

許多詐騙集團會在臉書上創立假投資社團、存股社團，並冒用投資網紅或財經名人的照片，或者置入名人的影片，企圖引起投資人的好奇和快速獲得認同。

★詐騙二 高額報酬誘惑

舉凡標榜「保證高獲利無風險」、「投資飆股穩賺不賠」、「插隊搶漲停股票」、「AI 選飆股」、「股票申購保證中籤」等，以聳動誘人字眼置入廣告內容，讓人誤信為千載難逢的賺錢良機，其實都是詐騙圈套。

★詐騙三 主打免費服務

凡事強調「公益性質絕不收費」，或用「免費領取飆股」、「免費診股教學」、「免費報明牌」等話術，吸引民眾加 LINE帳號。證交所提醒，通常「免費的最貴」，這些號稱免費的好康，其實就是詐騙前兆。

★詐騙四 佯裝合法業者

詐騙集團近期最愛宣稱自己是經金管會核准的合法投顧事業，甚至偽造證交所、券商的公文、證照、保證金收據、商標等，企圖取信於投資人。

若遇到上述情況，證交所呼籲大眾養成「5D反詐」的直接應對，將5個 Don't 內化為應對詐騙的基本原則：「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。牢記 5D 反詐行動，全面防範詐騙！

證交所作為資本市場的重要推動者，對於打擊投資詐騙責無旁貸。證交所表示，與證券商建立合作模式，建立更嚴密的交易安全機制，並透過各種管道傳遞防詐資訊，確保投資人能識別詐騙訊號。目前證交所在公開資訊觀測站已建置「反詐騙聯防行動專區」，供證券商即時分享接獲通報的詐騙案例並進行澄清，專區近期更新，增加詐騙類型與相關警語等資訊。

面對不肖業者偽裝證交所的身分，證交所嚴正聲明：「證交所及所屬員工均不會以任何名義，邀請民眾加入LINE群組或推薦購買任何證交所金融商品；投資詐騙案不論是利用何種管道及投資名義接觸民眾，詐騙集團大都會要求加入LINE群組，並不斷洗腦誘騙民眾，若被要求轉帳匯款，務必提高警覺。」

因應證券周邊單位及證券商反詐騙資源日益完善，證交所呼籲，若投資人遇到可疑情況，冷靜多查證，多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線進行諮詢。另外，投資人也可善用證交所設置的「e添富」網站、公開資訊觀測站、基本市況報導網站及證券投資反詐騙專區，相關網站會提供最新詐騙手法態樣、防詐因應措施等內容，方便投資人善用透明管道，更清楚了解所投資之標的。

強化數位安全，構建值得信賴的投資環境

數位金融時代來臨，金融交易的便利性大幅提升，然而，詐騙集團也藉此機會利用科技手段進行詐騙。證交所深知數位安全的重要性，持續強化資安機制，冀望放大反詐騙教育的影響力。

證交所表示：「為了確保交易環境的穩定與安全，未來證交所將持續投入投資人的防詐教育，提升投資人對資安風險的認識，避免個資外洩與不當交易行為，打造更值得信賴的投資環境。」，一般民眾遇到可疑情事該如何反應？證交所列出官方資源，一定要把本篇存下來或分享給親友。

●工具一 把握黃金48小時

如果民眾一時不察匯出款項，建議第一個動作把握匯款後的黃金48小時，趕快致電165反詐騙專線或110報案，仍有機會透過警調及金融機構的聯防機制，停止該筆款項被提領或轉匯，以攔阻詐騙資金被匯出。

●工具二 向證交所求證管道

如果碰到疑似假冒證交所身分的可疑訊息，點擊查詢證交所的「民意信箱」、投資人服務專線：（02）2792-8188求證；或是撥打證券期貨反詐騙諮詢專線：（02）2737-3434。

●工具三 辨別詐騙最新手法

多加利用「金管會金融智慧網防詐騙專區宣導及網頁資源」、證交所的「證券投資反詐騙專區」、「宅在家學習網」網站資源，了解常見的投資詐騙手法、話術及應對方法。歡迎全民多加追蹤證交所於LINE TODAY「5D防詐專區」，提升識詐技能https://today.line.me/tw/v3/publisher/105926?utm_source=copyshare