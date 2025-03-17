華南永昌證券春季產業趨勢暨企業論壇 解析全球經貿變局下的投資契機

華南永昌證券於3月14日舉辦春季產業趨勢暨企業論壇，以「關稅議題劍指市場信心」呼應股市短期動盪。2025年初始即充滿許多變數，DeepSeek橫空出世引爆低成本AI革命，攪亂記憶體使用需求；亞馬遜低軌衛星布局，激勵下游供應鏈拉貨；川普政府築起加墨中關稅壁壘、對進口鋼鐵課稅等政策，使相關產業股市波動。另一方面，台積電（2330）加碼千億美金於美國設廠，引發是否影響長期利潤的論戰，也牽制半導體類股乃至大盤的表現。

這次論壇匯聚產業菁英，包括全球電源供應器大廠台達電（2308）、電感元件廠三集瑞-KY（6862）、車電模組廠怡利電（2497）、特殊金屬鈑金加工廠jpp-KY（5284）、銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）、全球連接線束領導廠貿聯-KY（3665）、隱眼大廠視陽（6782）、精密零組件廠千附精密（6829）、工程統包廠安倉（5548）、台灣數位手工具領導品牌數泓科（6855）、伺服器機大廠勤誠（8210）。產業專題則由領域專家分享全球晶圓製造分析及展望、WiFi7-核心特性與產品應用探索、國際減肥藥的市況與未來趨勢等，另也邀請大井泵浦暢談散熱創新與泵浦應用，富威電力講述綠電能源整合大平台戰略，全方位掌握產業脈動。

華南永昌證券長期致力於為機構投資人提供全面且深入的市場洞察。除每日的個股及產業資訊、即時盤面分析和專題報告外，亦定期舉辦專題講座和企業拜訪交流，確保投資人能掌握第一手產業動態。華南永昌獨特的季度企業論壇更創造投資人與產業直接對話的寶貴平台，增進雙向交流產業資訊的機會。華南永昌同時也提供系統建置與設定服務，高效處理開戶、交易、交割等流程，全面滿足投資人需求。

這次春季論壇的議題深度與多元產業視角獲得機構投資人高度肯定，充分展現華南永昌全面且專業的服務品質。值此全球政經環境日益複雜的時期，華南永昌會持續提供即時且精準的市場資訊，作為投資人的投資參考依據，華南永昌也會以自身的專業優勢，協助投資人在變局中尋找制勝關鍵，於未來再創投資高峰。