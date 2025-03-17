專家教你保／善用醫材附約 強化醫療保障

經濟日報／ 林漢維
新光人壽資深副總經理林漢維。新光人壽／提供
新光人壽資深副總經理林漢維。新光人壽／提供

台灣自1995年起實施全民健保制度至今，已讓國人普遍享有基本的醫療品質，可說是全世界最好的社會福利之一，但隨著醫療技術的進步，醫材發展也日新月異，健保能提供的醫療資源有限，若想選擇「自費醫材」的醫療行為，這時候是否有保險就顯得至關重要，有了保險給付的幫助，民眾就可以依據需求及病況，選擇材質或功能性較佳之醫材項目，此外，除了補貼醫療費用差額外，剩餘理賠金額亦可以補償其他因病衍生之費用，全方位保障民眾之需求。

至於有哪些的疾病會出現醫材的需求，保險又可從中發揮什麼樣的功能呢？通常常見的有以下幾種。第一，特殊功能人工水晶體，隨著超高齡化社會來臨，年紀愈大罹患白內障的機率也逐漸增加，然而現代人過度使用3C產品，也讓白內障開始有年輕化的趨勢。治療白內障最有效的方法就是更換水晶體，根據矯正散光、暗處視覺品質、遠距離需求或近距離需求，價格從3萬至9萬元不等。

第二，脊椎椎體成形術（骨水泥），它是微創手術，傷口小恢復快療程短，解決了傳統療法療程較長且銀髮族及骨質疏鬆者療效不佳的痛點，分成健保給付的「傳統骨水泥」及「自費骨水泥」兩種。健保骨水泥黏稠度較低，不含顯影劑，灌注過程中無法於X光機底下顯影，無法得知是否有骨水泥滲漏，有壓迫到神經的風險。自費骨水泥價格約3萬至10萬元，價格較高但安全性大幅提升，加上低溫骨水泥本身特性較不易造成骨頭壞死，故多數骨科或脊椎外科醫師都會推薦自費骨水泥。

第三，心臟支架，因材質、再狹窄率及對應的病況差異，會有不同的選擇，目前健保全額給付的是裸金屬支架，若選擇塗藥血管支架，置放後血管再狹窄及再發生心肌梗塞的機率，皆優於裸支架，自費差額5至6萬元。另外還有全吸收式生物模架，可被人體分解吸收、恢復血管自然狀態，更有效率降低不良事件發生率，全自費價格達10萬元以上。

因此，建議民眾務必要定期檢視自身的保障，可先完善基本醫療保障，如住院、手術及實支實付，並搭配預算來選擇保障期間為定期或是終身，行有餘力時再評估加強特定保障，例如常見的醫材項目補助，新光人壽推出的「醫材寶」也能讓保戶以親民的價格入手，讓基本保障添加醫材附約，建構完整的防護網。（本文由新光人壽資深副總經理林漢維提供，記者戴玉翔採訪整理）

健保給付 醫材

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