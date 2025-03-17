保險小百科／申請保單借款 留意權益規定

保單借款，是指用保單當做抵押，向保險公司借錢，凡是保單具有「保單價值準備金（簡稱保價金）」，即可申請保單借款，常見的有長年期的壽險、年金險等。

至於由誰申請保單借款呢？與保險公司簽訂保險契約的人，也就是「要保人」才有權去借錢，所以由要保人申請。而當被保險人與要保人不同時，則需要被保險人的簽名同意，因為如果借款本息大於保單價值準備金時，將面臨保單停效進而影響被保險人的權益。

保險公司表示，保單借款優點有三點，一、手續簡單，撥款快速；二、保單借款期間，原有保障功能仍有效；但如果未償還之借款本息超過保單價值準備金時保險契約效力即停止。

此外，第三好處是，保單借款與銀行貸款不同，保單借款不影響個人信用，且可隨時還款。保險公司特別提醒，保單借款屆滿一年未清償者，會需要繳付利息，逾繳款期限未繳納利息將滾入本金計息。