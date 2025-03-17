2024年海外突發疾病 感冒…最常見的理賠

全球目前進入流感盛行季節，許多人在國外旅遊碰上生病，醫療昂貴、甚至求助無門，根據富邦產險2024年海外突發疾病理賠申請資料顯示，旅客最常見的理賠情況為感冒，包含流感、咽喉或支氣管炎、上呼吸道感染、發燒，其次是腸胃炎，提醒民眾出國投保旅平險要留意理賠項目。

衛生福利部疾病管制署官網顯示，第四類傳染病：流感併發重症，第五類傳染病：新型A型流感是屬於台灣需要通報的法定傳染病，因此，中信產表示，若在保險期間內，因一般流行性感冒（非法定傳染疾病），並於海外進行住院或門診，診療相關衍生的醫療費用，若有加保「海外突發疾病醫療健康保險」即可申請理賠。

惟若屬法定傳染病（如流感併發重症、新型A型流感）則需選擇「海外突發疾病醫療健康保險（含法定傳染病）」才能申請理賠。

富邦產表示，旅客投保時要特別注意保障範圍是否完整、保額是否足夠、保障內容是否符合需求，且投保的時間是否包括從家裡出發到機場及從機場返家的時間，才能獲得完整的保障。另外如果是要去比較危險或發生戰爭的國家，大多的旅平險無法承保「外交部發布的紅色旅遊警示國家」，投保前，建議先確認要去的國家是否有在承保範圍內。

目前依富邦產統計，國人最愛出國旅遊國家前三名依次為日本、南韓、大陸；以投保天數五至七天為主。