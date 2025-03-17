出國備妥三險種 玩得安心

藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊，因感染流感併發肺炎離世，享年48歲，震驚各界，引發國人對出國如何投保旅平險的有更高意識。富邦產表示，旅客出國投保時，需檢視保單是否涵蓋三範圍：一、旅行平安險、二、海外旅行不便險及三、旅行綜合險等保障。

富邦產指出，旅行平安險包含意外險及海外突發疾病；海外旅行不便險是涵蓋旅程更改或旅程取消、班機延誤、行李損失、行李延誤、旅行文件損失，及旅行綜合險內含緊急救援費用、改降非原地機場費用、食品中毒、行動電話被竊等狀況。

此外，同時也須確認是否包含海外緊急救援服務的保障，由保險公司所配合的緊急救援公司協助處理，內容包含醫療轉送、安排住院或就醫、法律及旅遊協助…等海外急難救助服務，以轉嫁旅程中的相關風險。

國人喜愛出國旅遊，出國又怕突發狀況，尤其是遇到突發疾病更是麻煩，在海外，醫藥費用昂貴，中國信託產險主管說，出發前最好投保國外旅遊平安保險，其中的傷害醫療保障範圍包含在海外因「意外」引起的突發事故，也就是非由疾病引起的事故。

此外，建議還要額外加保「海外突發疾病醫療健康保險」，萬一在海外遇到突發疾病，無論是需要住院、門診還是急診，只要收集在當地接受治療的醫療單據，返國後可提出理賠申請。

中信產提供的旅遊綜合保險包含「旅行平安保險」、「傷害醫療實支實付型保險」、「海外突發疾病醫療保險（法定傳染病除外）」、「旅遊不便保險」等多種保障，讓海外旅程中的突發事故，都有機會透過保險獲得保障，若海外旅程中遇到重大傷病、身故事故需要「急難救助服務」時，中國信託產險在限額內可替家屬支付可能需要的醫療轉送、遺體運送、處理善後等費用。

由於國外醫療費用及消費水準偏高，中信產建議，民眾規劃至海外城市旅行，可參考當地消費水準投保較高的醫療險保額，以避免發生意外時無法因應損失。