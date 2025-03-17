高市府讓步 亞資中心高雄專區範圍擴大

為了拚亞洲資產管理中心的高雄專區能順利達陣，在十多家銀行爭取與金管會居中協調下，據了解，高雄市政府願意讓步，將亞資中心高雄亞灣特區的範圍從原訂的高雄港埠旅運大樓和高雄新創大樓，向外擴大至前金區、苓雅區、前鎮區、鹽埕區等區域。

根據高雄市政府向銀行提出的最新版本，亞資中心高雄專區從原本以亞灣的兩棟大樓為中心，擴張至高雄火車站一帶的舊市區，除了涵蓋亞灣旁的亞灣二點○智慧科技創新園區，擴張的範圍也已畫定明確的街廓。高市府也不再堅持銀行要入駐旅運大樓、新創大樓，而是讓國銀進駐特區的方式更有彈性，除了可在畫定的街廓範圍新設據點，也可選擇現有的據點試辦金管會核准的十八項專區開放業務。

此外，業者短期內無法在畫定範圍找到合適據點，也可在高市府及金管會同意下，先採用其他辦公室或集團的資產管理等子公司進駐專區，並且指定在專區之外的鄰近分支機構試辦金管會開放的專區業務，但必須在「一定期間」內完成分行進駐專區或遷移。

據了解，中信、國泰、玉山、富邦等私人銀行業務推動相當完備的民營銀行，對於金管會提出的十八項開放試辦業務申請至少超過三分之二，甚至全數申請試辦，相形之下，一銀、合庫、兆豐等公股行庫申請試辦的項目不到三分之一，申請項目主要為高資產客戶銷售未上架金融商品不受上架前審查作業規定、特定金錢信託自行質借貸放成數可超過五成、對授信金額超過三千萬以上的企金授信案件可免會計師簽證等。

國銀主管指出，這次金管會的開放項目，尤其以海外分行人員在回台期間可直接向客戶推介銷售商品最具代表性，私人銀行業務在國銀名列前茅的中信、國泰、富邦、玉山等銀行將受惠最多，而這恐怕也會擴大未來公股銀行和民營銀行在高端理財及私銀業務的差距。