高雄資產專區7月登場！金管會3大紅利曝光 誰能奪商機？

金管會上周五（14）日召開銀行申請進駐「高雄資產專區」公聽會，一、拍定銀行境內外分行（OBU+DBU）代理客戶買賣商品、擔保融資、跨境金融等3大試辦業務細節與範圍，以民營、外銀商機較大，二、高雄專區劃定五大區並給行員薪資補貼，以在專區內新設分行者受惠多。

依金管會規劃，4月首波財管行申請遞件，7月將有首家財管行進駐開辦，試辦期六個月到一年，試辦期滿三個月需向金管會報送試辦成果。據了解，金管會將以各銀行新試辦業務量能做檢視。

目前已有14家銀行獲准承辦富豪戶財管業務，包括4家行庫、7家民營銀行及3家外商銀，除上海商銀（5876）與3家外商銀，其餘10家都屬金控集團，只需跟高雄市府簽妥MOU後，就可進場看門道。

專區內3大試辦業務，一、准銀行境內外分行「代理」客戶買賣商品，如OBU准代客戶買外幣債、外幣基金、私募基金或透過券商買海外股票，另DBU也准代理買賣境內外基金，另類和私募基金，讓富豪戶在銀行就可享一站式服務。

二、擔保融資：1.銀行與壽險業合作，以富豪戶保單為擔保，承作境內外保單質借與保費融資，2.取消自行質借成數（過去限五成）、及再質借限制，3. 逾3000萬元企業授信案免財簽。

其中外界討論多時的保單質借與保費融資機制，拍定由銀行、壽險和客戶（要保人）簽三方合約，客戶需以「保單權利轉讓」約據提供給銀行做擔保品，一旦客戶無法還款，銀行可逕自強制執行，境內外保單均可做質借標的。

有銀行指出，保單與保費融資都是以「保價金」做債權擔保，銀行需即時得知客戶保單保價金，就需與合作壽險業建系統平台，不符成本效益，部分壽險業也無此合作意願，市場料該業務以國泰（2882）、富邦（2881）等壽險金控集團較有機會。

行庫圈則聚焦，取消自行質借成數及再質借限制，等於允許客戶拿持有債券或基金跟銀行做抵押融資，例如抵押A基金，借了錢再去買B基金，再抵押B基金去買C基金等，對大戶具有槓桿、套利操作空間。

三、跨境金融：准海外分行人員可向專區內客戶招攬、銷售商品，及OBU與OSU和OIU做共同行銷、推廣和聯合開戶和辦理家族辦公室。據了解，跨境相互銷售商機以民營金控集團、外商銀商機最大，行庫圈則轉攻家族辦公室。

另外，高雄市府劃定苓雅區、前鎮區、鹽埕區、前金區和新興區等五區，視同「專區範圍」，一舉解決了行庫新設分行的疑慮，高雄市府也提供進駐專區分行行員薪資補貼，有利新進駐設點者大降成本。

依高雄市府規劃，同一進駐場域內最高補助20名專職人員，最長補助兩年，補助額度分四級距，如每月薪資12萬元以下，依不同薪資級距，每月補助介於10~20%，12萬元以上月補助3萬元，有民營銀行估算，新設點可補助約半數人事成本。