新聞分析／少干預、少酬庸 競爭力才能提升

公股銀行沒有好「薪」情是金融業公開的祕密，尤其愈到高階，人才流失更嚴峻。對於金融機構來說，有沒有好的經營領導階層，對於銀行未來發展決策的影響至關重要，也牽動公銀的未來發展。

拆解銀行行員的薪資結構，底薪大多不高，主要是靠業務獎金充實荷包；一般來說，公銀新進人員的薪水，會比民營銀行高一些，但到了一定階段，公銀的業務獎金就受到限制，導致愈往高階，薪資和民營銀行差距愈大。市場上將「副總經理」視為關鍵職級，多數民營銀行副總的年薪已來到千萬元等級，但公銀不但副總的年薪遠低於民營銀行，就連公銀董事長、總經理的年薪最多也只有六、七百萬元水準。

不只是高階經營團隊「薪情」欠佳，專業人才的薪水更是天差地別。近年來銀行專業人才的薪水節節攀升，包括ＡＩ（人工智慧）科技、衍生性金融商品開發、新型態專案融資、法遵等領域的人才，國內外銀行搶人才都很凶，以金融業爭搶的財富管理市場為例，銀行必須有專業人才開發好的衍生性金融商品，才有機會吸引高端客戶投入，但公銀的薪資沒有競爭力，很難吸引頂尖人才來開發商品。

除了薪水相形遜色，公股銀行背負政策任務，犧牲了經營績效，而因為業績不比民營銀行，講到調薪就被冠上肥貓的惡名。以青安優惠房貸為例，公股銀行要吸收利息補貼，甚至當房貸吃緊時，仍須優先承作青安業務，反觀民營銀行能以價制量，可以挑利差較高的客戶，公銀卻沒有挑客戶的空間。

此外，新冠疫情期間政府推出中小企業紓困專案，八大公股行庫承作最多，還要被評比績效，當紓困專案到了還款期，衍生出來的壞帳特別多，這都是公股銀行配合政策必須背負的包袱。

台灣的金融市場長年面臨銀行家數過多的問題，市占居高不下的公股銀行屢屢成為箭靶，但公銀「先天不足、後天失調」，幫公銀員工加薪只能解決一部分的問題，政策少一點干預、人事少一點酬庸，公銀才有機會脫胎換骨，和民營銀行一較高下。

如果公銀固守傳統業務，無法在新業務領域卡到一席之地，只能在傳統業務的紅海廝殺，長此以往，不但「金飯碗」光環褪色，甚至面臨被邊緣化或淘汰的風險。