國營銀行待遇差 難留人

國營銀行待遇不如已民營化的泛公股銀行，導致國營銀行人才外流嚴重，國民黨立委賴士葆、李彥秀、陳玉珍等提案修正「國營事業管理法第十四條」，要求每年檢討待遇，希望能讓國營銀行員工有好「薪」情。

賴士葆表示，台灣銀行、土地銀行、中國輸出入銀行等三家國營銀行的薪資和員工福利，與兆豐、第一、華南等泛公股銀行的員工福利差了十萬八千里，以生育補助為例，國營銀行一般落在兩千元至一萬元不等，泛公股銀行約落在五萬元至卅六萬元不等，因此希望透過修法拉平兩者的員工福利。

國民黨立委提案修正國營事業管理法第十四條，增訂「國營事業主管機關應依國營事業實際經營狀況，就所屬人員待遇及福利，每年至少重新檢討一次，並將書面報告報請立法院核備後實施」。

提案立委在立法說明指出，國營事業所屬人員的待遇、福利等未與時俱進，未反映國營事業經營現狀；國營事業管理層與民意長期脫節，國營事業人員待遇及福利制度的決策過程不夠透明化，未受民意監督，因此增訂要求將書面報告報請立法院核備後實施。

針對立委提案，財政部官員指出，國營銀行的薪資水準已和公務員脫鉤，並與其績效連動，台銀等國營銀行在二○二三年調薪後，今年也因為績效好將再調薪。官員說，公股銀行的年終獎金不斷拉高，即使是八大行庫規模最小的台企銀，最近一次發放的年終行情也將近八個月。儘管國營銀行必須依國營事業管理法的規定管理薪資，但至少現在的薪資已和績效連動。

藍營人士說，國營銀行基層員工起薪約三萬九千元，而因為少子女化導致缺工問題嚴重，房仲業保障底薪五萬元、餐飲服務業普遍有四萬多元、便利超商店員也有超過四萬的基本薪資，國營銀行在徵才市場已失去優勢，不少公股行庫也已出現中階幹部、分行經理人青黃不接的問題，整體競爭力面臨極大的威脅與挑戰。

至於調整國營銀行基層待遇的條文是否可能淪肥貓鑽漏洞的巧門，賴士葆說，他不擔心國營事業高層因此自肥，因為加薪與否須參考政府的軍公教調薪幅度，他唯一擔心的是民進黨可能會晉用自己的關係戶，這樣的問題要靠立委監督。

國民黨立委王鴻薇則說，民進黨已安插很多關係戶，她建議用「獎金制」會較好，國營事業本就難齊頭式平等，因為國營事業有各種事業形態，從金融到交通等，採同一標準會有困難。