台資銀海外分行准來台攬客

金管會拍定「高雄資產專區」試辦三大業務中，「跨境銷售」准許台資銀海外分行理專可到專區攬客，還可銷售海外商品，等於讓過去海外理專（Relationship Manager, RM）來台「化暗為明」，對有海外財管分行的民營金控，及布局全球的外商集團搶富豪戶財管簡直是一大補丸。

據透露，公聽會中有兩家外商銀進一步爭取，從海外分行的RM，再進一步開放到聯行RM也能來台，從「海外分行」再鬆綁到「海外子行」讓外商集團可來台大攬客。

一家銀行高層坦言，開放台資銀海外分行RM可來台攬客、推銷商品，一定會造成「資金往海外傾斜」，因星港分行的海外商品比台灣更多元、報價更好、報酬率也更高，加速富豪戶資金跑去海外，甚至從新加坡、跑到香港的「跳島」。

知情官員坦言，「跨境銷售」是至少讓富豪戶資金可留在台資銀行，而不是一下子就跑去海外，先「固樁」富豪戶資金後，等台灣商品慢慢開放後，再慢慢導引回台。

至於聯行部分是否進一步開放？金管會將思考關鍵是：對台灣有好處？能否增加對台投資或貢獻？

一旦開放子行RM也能來台招攬銷售，外商銀獲利更多時，可否加碼投資台灣，例如因應銷售商品，系統升級、聘用更好人才或管理等增加對台貢獻度，才能說服金管會做開放。