快訊

今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

台資銀海外分行准來台攬客

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會拍定「高雄資產專區」試辦三大業務中，「跨境銷售」准許台資銀海外分行理專可到專區攬客，還可銷售海外商品，等於讓過去海外理專（Relationship Manager, RM）來台「化暗為明」，對有海外財管分行的民營金控，及布局全球的外商集團搶富豪戶財管簡直是一大補丸。

據透露，公聽會中有兩家外商銀進一步爭取，從海外分行的RM，再進一步開放到聯行RM也能來台，從「海外分行」再鬆綁到「海外子行」讓外商集團可來台大攬客。

一家銀行高層坦言，開放台資銀海外分行RM可來台攬客、推銷商品，一定會造成「資金往海外傾斜」，因星港分行的海外商品比台灣更多元、報價更好、報酬率也更高，加速富豪戶資金跑去海外，甚至從新加坡、跑到香港的「跳島」。

知情官員坦言，「跨境銷售」是至少讓富豪戶資金可留在台資銀行，而不是一下子就跑去海外，先「固樁」富豪戶資金後，等台灣商品慢慢開放後，再慢慢導引回台。

至於聯行部分是否進一步開放？金管會將思考關鍵是：對台灣有好處？能否增加對台投資或貢獻？

一旦開放子行RM也能來台招攬銷售，外商銀獲利更多時，可否加碼投資台灣，例如因應銷售商品，系統升級、聘用更好人才或管理等增加對台貢獻度，才能說服金管會做開放。

台資銀行 金管會

延伸閱讀

永豐金法說會報股利佳音 一定高於去年並以現金為主

金管會主委彭金隆三個堅持 劃下紅線

去年齡標籤化！逾70歲高齡推介買國外股債 金管會鬆綁

擺脫史上最悲！金管會准壽險OIU新推「指數萬能保單」 這1家有興趣

相關新聞

國營銀行待遇差 難留人

國營銀行待遇不如已民營化的泛公股銀行，導致國營銀行人才外流嚴重，國民黨立委賴士葆、李彥秀、陳玉珍等提案修正「國營事業管理...

新聞分析／少干預、少酬庸 競爭力才能提升

公股銀行沒有好「薪」情是金融業公開的祕密，尤其愈到高階，人才流失更嚴峻。對於金融機構來說，有沒有好的經營領導階層，對於銀...

高雄資產專區 利多大放送…首家財管行7月進駐

金管會上周五（14日）召開銀行申請進駐「高雄資產專區」公聽會，拍定銀行境內外分行代理客戶買賣商品、擔保融資、跨境金融等三...

高市府讓步 亞資中心高雄專區範圍擴大

為了拚亞洲資產管理中心的高雄專區能順利達陣，在十多家銀行爭取與金管會居中協調下，據了解，高雄市政府願意讓步，將亞資中心高...

誠信金融論壇4月10日登場／第一金阻詐 AI 警示上陣

隨著網路使用普及率愈來愈高，易為詐騙集團不當利用的工具，詐騙手法推陳出新，使得金融詐騙日益猖獗，讓民眾防不勝防且身心受創...

台資銀海外分行准來台攬客

金管會拍定「高雄資產專區」試辦三大業務中，「跨境銷售」准許台資銀海外分行理專可到專區攬客，還可銷售海外商品，等於讓過去海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。