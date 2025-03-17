快訊

今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄資產專區 利多大放送…首家財管行7月進駐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會14日召開銀行申請進駐「高雄資產專區」公聽會，拍定銀行境內外分行代理客戶買賣商品、擔保融資、跨境金融等三大試辦業務細節與範圍。圖／聯合報系資料照片
金管會14日召開銀行申請進駐「高雄資產專區」公聽會，拍定銀行境內外分行代理客戶買賣商品、擔保融資、跨境金融等三大試辦業務細節與範圍。圖／聯合報系資料照片

金管會上周五（14日）召開銀行申請進駐「高雄資產專區」公聽會，拍定銀行境內外分行代理客戶買賣商品、擔保融資、跨境金融等三大試辦業務細節與範圍，以民營銀行、外銀、公股行庫等商機較大；另外高雄專區劃定五大區並給行員薪資補貼，在專區內新設分行者受惠多。

依金管會規劃，4月首波財管行申請遞件，7月將有首家財管行進駐開辦，試辦期六個月到一年，試辦期滿三個月需向金管會報送試辦成果。據了解，金管會將以各銀行新試辦業務量能做檢視。

高雄市府劃定苓雅區、前鎮區、鹽埕區、前金區和新興區等五區，視同「專區範圍」，一舉解決了行庫新設分行疑慮，高雄市府也提供進駐專區分行行員薪資補貼，有利新進駐設點者大降成本。

依高雄市府規劃，同一進駐場域內最高補助20名專職人員、最長補助兩年，補助額度分四級距，如月薪12萬元以下，每月補助10%至20%，12萬元以上月補助3萬元，有民營銀行估算，新設點可補助約半數人事成本。

目前已有14家銀行獲准承辦富豪戶財管業務，包括四家行庫、七家民營銀行及三家外商銀，除上海商銀與三家外商銀，其餘十家都屬金控集團，只需跟高雄市府簽妥MOU後，就可進場看門道。

專區內三大試辦業務，一、准銀行境內外分行（OBU+DBU）「代理」客戶買賣商品，如OBU准代客戶買外幣債、外幣基金、私募基金或透過券商買海外股票，另DBU也准代理買賣境內外基金、另類和私募基金，讓富豪戶在銀行就可享一站式服務。

二、擔保融資方面，銀行與壽險業合作，以富豪戶保單為擔保，承作境內外保單質借與保費融資；取消自行質借成數（過去限五成）及再質借限制；逾3,000萬元企業授信案免財簽。

其中外界討論多時的保單質借與保費融資機制，拍定由銀行、壽險和客戶（要保人）簽三方合約，客戶需以「保單權利轉讓」約據提供給銀行做擔保品，一旦客戶無法還款，銀行可逕自強制執行，境內外保單均可做質借標的。

有銀行指出，保單與保費融資都是以「保價金」做債權擔保，銀行需即時得知客戶保單保價金，就需與合作壽險業建系統平台，不符成本效益，部分壽險業也無此合作意願，市場料該業務以國泰、富邦等壽險金控集團較有機會。

行庫圈則聚焦，取消自行質借成數及再質借限制，等於允許客戶拿持有債券或基金跟銀行做抵押融資，例如抵押A基金，借了錢再去買B基金，再抵押B基金去買C基金等，對大戶具有槓桿、套利操作空間。

三、跨境金融，准海外分行人員可向專區內客戶招攬、銷售商品，及OBU與OSU、OIU做共同行銷、推廣和聯合開戶和辦理家族辦公室。據了解，跨境相互銷售商機以民營金控集團、外商銀商機最大，行庫圈則轉攻家族辦公室。

保單 壽險業 金管會

延伸閱讀

市場宣講「人民是頭家」左營攤商送蒜苗 賴瑞隆：今不講選舉

高雄大立商圈人行道去年甫設…日女慘遭小貨車撞飛 議員籲加欄杆改善

高雄小港上空出現橘色煙霧 將開罰中石化最重恐2000萬

去漬油清潔沙發竟然竄火 高雄男屋主被燒傷送醫

相關新聞

國營銀行待遇差 難留人

國營銀行待遇不如已民營化的泛公股銀行，導致國營銀行人才外流嚴重，國民黨立委賴士葆、李彥秀、陳玉珍等提案修正「國營事業管理...

新聞分析／少干預、少酬庸 競爭力才能提升

公股銀行沒有好「薪」情是金融業公開的祕密，尤其愈到高階，人才流失更嚴峻。對於金融機構來說，有沒有好的經營領導階層，對於銀...

高雄資產專區 利多大放送…首家財管行7月進駐

金管會上周五（14日）召開銀行申請進駐「高雄資產專區」公聽會，拍定銀行境內外分行代理客戶買賣商品、擔保融資、跨境金融等三...

高市府讓步 亞資中心高雄專區範圍擴大

為了拚亞洲資產管理中心的高雄專區能順利達陣，在十多家銀行爭取與金管會居中協調下，據了解，高雄市政府願意讓步，將亞資中心高...

誠信金融論壇4月10日登場／第一金阻詐 AI 警示上陣

隨著網路使用普及率愈來愈高，易為詐騙集團不當利用的工具，詐騙手法推陳出新，使得金融詐騙日益猖獗，讓民眾防不勝防且身心受創...

台資銀海外分行准來台攬客

金管會拍定「高雄資產專區」試辦三大業務中，「跨境銷售」准許台資銀海外分行理專可到專區攬客，還可銷售海外商品，等於讓過去海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。