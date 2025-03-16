獨／高市府終於讓步 亞資中心高雄特區新進駐範圍曝光

據透露，高雄市政府為了拚亞洲資產管理中心的高雄專區能順利達陣，在十多家銀行極力爭取，以及金管會的居中協調之下，高雄市政府終於願意讓步，把財管2.0的亞洲資產管理中心高雄亞灣特區的範圍從原訂的高雄港埠旅運大樓，和高雄新創大樓（原慶富大樓）大幅向外擴大至已囊括前金區、苓雅區、前鎮區、鹽埕區等五大區。

據高雄市政府向銀行提出的最新版本，高雄專區已從原本以亞灣的二棟大樓為中心，向外大幅擴張至高雄火車站一帶的舊市區，除了涵蓋亞灣旁的亞灣2.0智慧科技創新園區之外，向外擴張的範圍也已劃定明確的街廓，從亞灣的科技創新園區，往復興三路、中山三路、民權二路、民權一路、民生一路、民族二路、中正三路、中正四路、大公路、七賢三路，再回到亞灣科技創新園區。

高雄市政府亦不再堅持銀行要入駐高雄特區非得進駐上述旅運大樓、新創大樓不可，在以上述街廓來擴大特區範圍之後，高雄市政府開放二項新的作法來讓國銀進駐特區的方式更有彈性，包括：1. 可在上述的範圍新設據點，或是以現有的據點來試辦金管會所核准的18項專區開放業務都是可行的方式。

2. 即使短期內無法在上述的範圍找到合適據點，也有彈性因應的作法，亦即，可透過高市府及金管會雙雙同意，先用其他型式，亦即其他的辦公室或是集團內資產管理等其他子公司來進駐專區，並且指定在專區之外的鄰近分支機構來試辦金管會所開放的專區業務，但仍必須在「一定期間」內完成分行進駐專區，或是遷移。

此外據了解，相較於中信、國泰、玉山、富邦等大型私人銀行業務已相當發達的民營銀行，對於金管會所提出的18項開放試辦業務申請至少超過三分之二，甚至全部都申請試辦，包括一銀、合庫、兆豐等行庫所申請試辦的項目大概不到三分之一，申請項目主要為高資產客戶銷售未上架金融商品不受上架前審查作業規定、特定金錢信託自行質借貸放成數可超過5成、對授信金額超過3千萬以上的企金授信案件可免會計師簽證等項目。

國銀主管也指出，這次金管會開放項目裡，尤其以海外分行人員在回台期間可直接向客戶推介銷售商品，最具有代表性，而尤以私銀業務已在國銀名列前茅的中信、國泰、富邦、玉山等銀行受惠最多，但該優勢恐怕相對也會擴大未來公股銀行和民營銀行在高端理財及私銀業務的差距。