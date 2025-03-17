誠信金融論壇4月10日登場／第一金阻詐 AI 警示上陣

隨著網路使用普及率愈來愈高，易為詐騙集團不當利用的工具，詐騙手法推陳出新，使得金融詐騙日益猖獗，讓民眾防不勝防且身心受創。第一金控（2892）暨第一銀行董事長邱月琴表示，第一金融集團積極響應政府打詐政策，齊心守護民眾財產安全，去年第一銀行落實臨櫃關懷成功攔阻詐騙案件共計376件，金額超過2.6億元，件數及金額較2023年分別成長3％及34％。

經濟日報與第一金控將於4月10日共同主辦「誠信金融論壇—金融打詐 科技出擊」，邱月琴將出席致詞，論壇共有兩場專題演講，分別邀請數位發展部政務次長林宜敬及中華電信總經理林榮賜就「金融科技網 防護金融安全」及「AI打詐防騙新趨勢」闡述剖析。壓軸則是主題座談，主題為辨識金融詐騙大教戰，邀請金管會檢查局局長童政彰、第一銀行總經理李嘉祥及刑事警察局局長周幼偉進行交流。

為遏止金融詐騙活動，行政院提出新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，並從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」升級為五大面向持續推展跨部會合作。另外金管會亦提出阻詐精進措施，包括推動建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」、「督導金融機構辦理防杜人頭公司戶之強化措施」、「督導發卡機構加強信用卡交易監控機制」，以及推動虛擬資產服務提供業者相關阻詐規範與自律管理等。

第一金融集團透過多面向持續宣導防詐觀念，例如第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽除透過官網、社群媒體及App數位通路向客戶及民眾宣導反金融詐騙資訊及金融知識外，第一銀行更鼓勵各營業單位主動舉辦反金融詐騙宣導講座，還邀請內政部警政署於新進行員訓練班分享協助攔阻詐騙相關實務案例。

再者，第一銀行除加入由刑事警察局籌組之「鷹眼識詐聯盟」外，亦研發AI警示帳戶預警模式及應用AI科技導入洗防系統，偵測任何可疑活動，及時監控與分析攔阻詐騙行為，立即採取暫停或凍結可疑帳戶活動，阻擋異常帳戶之資金流動。

第一銀行並與多所大專院校合作，共同舉辦「反金融詐騙暨洗錢防制校園宣導說明會」；第一金人壽自鄰里出發，與北醫社區照護中心合作，以講座方式推廣保險知識及防詐騙宣導；第一金投信則利用觸及率較高的短影音，向年輕族群傳達理財知識及正確的投資管道。

第一金融集團亦持續落實公平待客原則，2024年度特別重視客訴案件之處理及防範高齡族群金融剝削議題，例如為有效減降客訴案件數量以提高客戶的滿意程度，各子公司皆優化申訴機制及作業程序或安排同仁進修申訴處理課程，針對經常發生的客訴彙整成案例或納入SOP，避免後續重複發生。

第一金人壽為防制詐騙，如遇申辦終止契約、保單借款或涉及金額給付契約變更項目的客戶，宣導同仁應在協助辦理過程中瞭解客戶辦理契約變更動機與資金的用途等，如有不合理之處，應適時提醒客戶以防堵詐騙。