銀行進擊ATM版圖 大洗牌…聯邦銀擬進駐萊爾富

銀行設置自動櫃員機（ATM）版圖將洗牌，聯邦銀行已鎖定四大超商之一的萊爾富，以全面進駐萊爾富據點設ATM為目標，這將使聯邦銀（2838）的ATM數量突破千台，晉升ATM前五大銀行，不僅可望超越唯一ATM破千台的公股銀合庫，還有機會與民營的台新、國泰世華等銀行一較長短。

根據金管會已公布最新統計，至2024年底國銀設置ATM機台數量，以中信銀的7,562台稱霸同業，其次為國泰世華銀與台新銀，分別達5,333台、4,332台，再後為玉山銀、合庫銀，ATM裝置台數依序為1,350台、1,181台，而全體國銀ATM裝置台數有突破千台的，也就只有這五家。

再對照業界調查的在四大超商—統一超、全家、萊爾富與OK便利店的ATM台數，可以發現ATM台數前五大銀行中，中信、國泰世華與台新銀等三家，都是以在四大超商裝設ATM台數為主幹，顯示ATM設置場域，深入城鄉與民眾日常生活的四大超商堪稱主戰場。

因此聯邦銀董事長林鴻聯指出，聯邦銀將鎖定萊爾富超商，在其他銀行與萊爾富超商的合作契約屆期後，陸續接手，目標是全面進駐萊爾富設ATM。以萊爾富的超商據點數估算，聯邦銀若全面進駐萊爾富設ATM，則ATM台數將可大舉提升至約2,000台水準，擠進ATM銀行前五強。

聯邦銀擬定全面至萊爾富設ATM的戰略目標，其強烈企圖心的底氣源於林鴻聯掌控的聯邦投資等相關公司，在2023年底吃下萊爾富股權。雖然投資萊爾富的資金與聯邦銀行無關，但是在聯邦集團拿下萊爾富經營主導權之後，聯邦銀行也陸續開展與萊爾富的跨業行銷，包括在萊爾富刷聯邦卡買咖啡優惠，以及刷聯邦卡享交易金額現折5%，也就是直接打九五折，雙方合作行銷相當積極。

聯邦銀主管指出，目前萊爾富超商主要合作設ATM的銀行為國泰世華銀，其合作契約期限基於保密條款，聯邦銀無從得知，目前契約效期內，國泰世華銀在萊爾富的ATM台數仍持續增加。但是商業契約總有期限，因此聯邦銀已擬定未來只要有屆期的據點，聯邦銀就逐步接手擴增在萊爾富的ATM，以全面進駐為目標。