ATM 裝設增速減緩 兩個因素

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

外商星展銀行於2019年底宣布撤除台灣所有自動櫃員機（ATM）震撼市場，引發數位浪潮下ATM價值與存在效益的話題。儘管金管會統計2019年全體金融機構ATM台數突破3萬台後仍年年增加，但單年增加機台數卻下降，且部分外銀與民營銀行ATM台數還減少，顯示數位化降低實體需求及ATM設置成本等，影響金融機構ATM布局策略。

根據大型行庫資料，每裝設一台ATM的建置成本視功能差異，約在40萬元至85萬元之間不等，這還不含相關的錄影監視系統等成本在內。此外，ATM不是裝機就算完，後續的維運成本也不少，簡單來說，ATM的鈔票就必須仰賴人工補鈔，且如果不是設在分行內的ATM，設在行外還會有租金、委外保全補鈔等成本，其他還有維修、資訊系統更新、稽核查核等額外成本。

因此設置一台ATM的投資報酬率，在數位化趨勢下，轉帳、繳費與支付等功能被網銀、行動銀行、第三方支付等大幅取代，銀行業者坦承，現在ATM的使用率確實比早期要低許多。

銀行業者表示，現在會需要ATM，大多是需要現鈔，其次是補登存摺，但是數位帳戶大增也降低了補登需求。而ATM收入主要是跨行提款、轉帳等手續費，被行動銀行等取代下，難怪會有銀行如星展補貼跨轉手續費給客戶也要撤掉ATM。

保全 報酬率 客戶

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