台新表揚青少年志工菁英

台新青少年基金會15日舉辦第25屆「台新青少年志工菁英獎」頒獎典禮，傑出志工獎得主獲副總統蕭美琴接見，肯定其卓越貢獻。今年以「為愛 舞所不能」為主軸，邀請國際舞蹈家簡珮如擔任代言人，鼓勵年輕人以志願服務跨越冷漠、突破不可能。

「台新青少年志工菁英獎」被譽為青少年志願服務的最高榮譽殿堂。今年總收件數達2,234件，其中最年輕的參與者年僅13歲，顯示志工精神已逐漸向下扎根，台新青少年基金會董事長蔡清祥肯定青少年的行動力，學生們的服務創意不僅緊貼社會議題，更逐步與國際接軌，志願服務內容與聯合國永續發展目標（SDGs）相呼應。

中華民國童軍文教基金會董事長王文華勉勵得主將得獎視為服務的起點，期許發揮服務、榮譽、責任的服務精神，日行一善影響更多人。教育部青發署署長陳雪玉則肯定志工菁英獎25年來的耕耘成果，呼籲各校積極帶領學生投入志願服務，培養其為社會奉獻的胸襟。本屆「親善大使獎」由苗栗農工許宸祐及台東女中蕭宥獲得，以愛為起點投入服務行動，展現自身影響力，成為全國青少年典範。

本屆「社團影響力獎」由台北市大理高中「SIEG席格國際童軍團」、宜蘭縣三星國中「三星製造國際青少年志工團」以及台東縣公東高工「木後花絮」社團獲得，其中「木後花絮」社團更連續兩度獲獎，其以木工技術結合公益，學生透過親手修繕偏鄉與離島學校設施，並與當地居民溝通合作，展現木工技藝的多元價值。

達德商工以全勤之姿連續25年獲服務教育楷模獎、另獲宏揚公益獎松山高中老師郭靜靜18年來以「願意去愛、歡喜去給」影響同學，相信台灣青少年的服務行動定不斷萌芽茁壯。

本屆「親善大使獎」得主苗栗農工許宸祐，身為「溫馨廚房」團長，展現廚藝與科技專長，研發適合長者的養生湯品與餐點，並導入智能監測科技，打造社區關懷網絡。另台東女中蕭宥則因發現自己是客家人而踏上客語復興之路，不僅積極推動母語傳承，更讓客語融入年輕世代的日常。

台新青少年基金會在台新人壽支持下，每年舉辦三天兩夜交流活動及表揚典禮，提供專屬青少年志工表揚及交流平台，分享年輕學子從事社會參與及志願服務事蹟，期盼啟發更多年輕人，用熱情與行動實踐「為愛 舞所不能」，攜手為台灣社會帶來正向改變，面對現實與未來各種挑戰注入年輕世代的力量。