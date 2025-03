《國際零售銀行家》評選 玉山數位轉型勝出

國際知名金融雜誌《國際零售銀行家》(Retail Banker International,RBI)於13日在新加坡舉行2025年亞太區頒獎典禮,玉山銀行榮獲Digital Bank of the Year 「年度最佳數位銀行獎」、Excellence in Omni-Channel Integration「最佳全方位通路整合獎」及Excellence in Loan Origination Process「最佳申貸流程獎」三項大獎,肯定玉山在數位轉型的努力與成果。

玉山銀行以導客(Access)、獲客(Acquire)、活客(Activate)、留客(Adhere)及悅客(Advocate)的5A數位策略,融合獨具特色的設計系統(Design System)於新一代行動銀行、網路銀行及顧客互動平台等主要介面,提供顧客更直覺化的操作體驗,榮獲年度最佳數位銀行獎肯定。

玉山「全通路智能互動平台」則在顧客旅程導入AI技術於行銷、風控、流程、賦能和服務,整合統一申請平台,包括臺幣及外幣帳戶、信用卡、房貸、信貸、證券帳戶、複委託帳戶等產品服務,以簡單、流暢、貼心的金融服務體驗榮獲最佳全方位通路整合獎。

為提供顧客便捷的數位金融體驗,玉山銀行透過流程創新及科技導入縮短申請信用貸款時間及步驟,提供顧客全年無休24小時隨借隨還服務,隨時滿足顧客資金需求,打造跨虛實的數位金融服務,至2024年,已超過九成顧客線上申辦信用貸款,實現全線上端到端申請至撥款的業務流程,獲得最佳申貸流程獎。

此外,玉山於2024年通過金管會「輕量沙盒」首案審核,透過大數據和AI技術建立具可信度「財力評估模型」作為顧客申辦信貸的月收入認列,替代提供傳統財力證明方案,減少顧客補件所需的時間及斷點,提升銀行作業效能同時增進顧客服務體驗。

玉山長期投入金融創新與數位轉型,榮獲國內外大獎肯定,包括2024年獲得菁業獎「最佳數位金融獎–特優」、The Banker「亞太區最佳創新數位銀行獎」等。為鼓勵顧客體驗便捷的「e指申請平台」一站式金融服務,今年3月31日前首次開立台幣及外幣數位帳戶並於線上開戶流程輸入活動代碼「JPY2800」,以數位帳戶成功線上買外幣任一筆即贈日幣2,800圓。