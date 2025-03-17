《國際零售銀行家》評選 玉山數位轉型勝出

國際知名金融雜誌《國際零售銀行家》（Retail Banker International,RBI）於13日在新加坡舉行2025年亞太區頒獎典禮，玉山銀行榮獲Digital Bank of the Year 「年度最佳數位銀行獎」、Excellence in Omni-Channel Integration「最佳全方位通路整合獎」及Excellence in Loan Origination Process「最佳申貸流程獎」三項大獎，肯定玉山在數位轉型的努力與成果。

玉山銀行以導客（Access）、獲客（Acquire）、活客（Activate）、留客（Adhere）及悅客（Advocate）的5A數位策略，融合獨具特色的設計系統（Design System）於新一代行動銀行、網路銀行及顧客互動平台等主要介面，提供顧客更直覺化的操作體驗，榮獲年度最佳數位銀行獎肯定。

玉山「全通路智能互動平台」則在顧客旅程導入AI技術於行銷、風控、流程、賦能和服務，整合統一申請平台，包括臺幣及外幣帳戶、信用卡、房貸、信貸、證券帳戶、複委託帳戶等產品服務，以簡單、流暢、貼心的金融服務體驗榮獲最佳全方位通路整合獎。

為提供顧客便捷的數位金融體驗，玉山銀行透過流程創新及科技導入縮短申請信用貸款時間及步驟，提供顧客全年無休24小時隨借隨還服務，隨時滿足顧客資金需求，打造跨虛實的數位金融服務，至2024年，已超過九成顧客線上申辦信用貸款，實現全線上端到端申請至撥款的業務流程，獲得最佳申貸流程獎。

此外，玉山於2024年通過金管會「輕量沙盒」首案審核，透過大數據和AI技術建立具可信度「財力評估模型」作為顧客申辦信貸的月收入認列，替代提供傳統財力證明方案，減少顧客補件所需的時間及斷點，提升銀行作業效能同時增進顧客服務體驗。

玉山長期投入金融創新與數位轉型，榮獲國內外大獎肯定，包括2024年獲得菁業獎「最佳數位金融獎–特優」、The Banker「亞太區最佳創新數位銀行獎」等。為鼓勵顧客體驗便捷的「e指申請平台」一站式金融服務，今年3月31日前首次開立台幣及外幣數位帳戶並於線上開戶流程輸入活動代碼「JPY2800」，以數位帳戶成功線上買外幣任一筆即贈日幣2,800圓。