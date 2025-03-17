《國際零售銀行家》評選 國泰世華奪六大獎

國泰世華銀行展現卓越的數位金融創新實力，近日榮獲國際指標金融雜誌《國際零售銀行家》六項大獎，包括「最佳客戶體驗應用程式」、「最佳客戶關係管理」、「最佳客戶經營數據應用」、「應用程式安全實施卓越獎」、「雲端遷移進展獎（策略與規劃）」、「雲端遷移進展獎（部署完成）」，展現國泰世華於客戶體驗、客戶關係管理、數據應用、資訊安全及雲端遷移等領域的領先地位。

國泰世華全面導入嚴格的身分驗證機制與兩步驟登入驗證，主動監測每一筆交易的安全性。此外，全新升級的CUBE App進階版安全健檢功能，會自動檢測用戶設備狀態，並建議相對應措施。本次榮獲「應用程式安全實施卓越獎」獎項，正是對於國泰世華在數位安全領域努力的肯定。

國泰世華於越南推出的小額信貸應用程式「CUB Vietnam App」，該應用程式實現「指尖金融」的便利性。自2024年3月推出以來，申請件數已突破15萬，此次從亞太區200多家金融機構中脫穎而出，榮「最佳客戶體驗應用程式」大獎。

客戶關係管理及經營方面，國泰世華自2024年成立專責客戶經營部門，透過創新數據源辨識客戶財富管理需求，使客戶成為VIP的效率提升15倍，人均資產管理規模亦提升34%，榮獲「最佳客戶關係管理」獎。

國泰世華導入新型態管理工具「PBG」，該工具代表「Precision Diagnose（精準診斷）」、「Better Support（更好的支持）」以及「Great Customer Experience（絕佳客戶體驗）」。國泰世華數據長梁明喬表示，PBG成功將大量客戶經營數據轉化為客群洞察，憑藉此創新，榮獲「最佳客戶經營數據應用」獎。

國泰世華成功打造台灣金融業首座AWS數據上雲Landing Zone，建立安全、可擴充的架構，並延伸至數據上雲、AI應用等領域，連兩屆榮獲「雲端遷移進展獎（部署完成）」及「雲端遷移進展獎（策略與規劃）」。

國泰世華銀行表示，本次榮獲六項大獎，也代表在數位金融領域創新與耕耘的肯定，未來將持續以客戶為中心，運用創新科技優化數位金融服務，致力提供客戶最完善、最高品質的金融服務體驗。