獨／國票金旺旺派董事發動縮減席次 明年改選前哨戰提前開打

國票金明年改選，但前哨戰卻提前開打。知情人士透露，國票金已在上月董事會通過公司章程修正案，要將董事會總席次，從現有的13席，改為「11席至15席」彈性調整，其中席次可縮減2席至11席，已觸動公股和耐斯派董事的敏感神經，在當次董事會上，不論公股、耐斯都反對，最後旺旺一派（人旺集團）董事動用表決，以7比6的過半票數通過此案，此舉已被視為明年再度登場的國票金董事會全面改選前哨戰，而且二年前所簽署的三方協議，迄今已形同「名存實亡」，使得委託書大戰這場硬仗已在所難免。

由於席次縮減，不利的將是股權比重較少的股東。根據目前的股權和席次結構，首先，三派勢力的股權分布，其中耐斯和公股派，大約各9.9%，不超過10%，加總起來接近20%，而人旺集團合計台產董事長李泰宏、美麗華集團黃春發等友好勢力，股權約在25%，二年前的改選最後和解收場，人旺、耐斯、公股各有二席董事、一席獨董，而台產等友好外圍，則合計有4席董事加獨董，整個總席次為13席，但如今若席次縮減為11席，則對公股、耐斯集團都相當不利。

先前在董監改選攻防戰裡，也曾有金融機構，或其他上市公司，發動縮減董事席次來壓制其他的股東，尤其是對多場上市公司董監改選之役有深入了解的業界人士指出，董事席次縮減，比起席次居弱勢的股東，反而股權大、席次多的股東，可拉高贏面，因此若改為11席，屆時公股或耐斯集團，恐怕會各掉1席，甚至會掉2席，由於攸關股東權益，因此耐斯和公股在董事會上才齊聲反對，但仍寡不敵眾，敗給了表決，旺旺派董事結合美麗華、台產，最後強渡關山通過席次調整的提案。

財政部已有接獲公股董事的通報，並且密切觀察後續情勢的變化，對此官員表示，國票金控已是公股銀行再轉投資的公司，因此主要授權公股銀行進行股權及改選等管理和布局，但財部對於後續的情勢也會密切注意，並捍衛公股權益。

對此也有公股人士私下非常不以為然，抨擊兩年前人旺集團和公股、耐斯三方最後在席次上和解，不但分配好席次，也簽下承諾書，尤其承諾未來有重大的提案，三方一定會進行充份的協商，但如今這種透過多數席次強行動用表決來過關的作法，有違當初的協議。

知情人士指出，其實過去一年來，國票金的民股之間早多有不和，尤其以國票證券顧問陳帝生續聘的爭議鬧上檯面，最引外界矚目；此外，還有很多「茶壺裡的風暴」，就連國票證券的副董事長，即已逝的耐斯集團總裁陳哲芳次子陳冠如，在重要文件上簽字的權力也直接被拔掉，人旺及耐斯之間的不和由此可見，明年改選的委託書之戰在所難免。

至於在其中扮演「公正第三方」角色的公股，雖然在此次的董事會席次修正一案投下反對票，但同樣寡不敵眾，也顯見公股的意見並未受到尊重，未來府院態度如何，也將攸關財政部對於明年董監改選所將採取的策略。

另外，據了解，先前引發人旺、耐斯二派爭議的國票證券顧問陳帝生續聘風波，已有最新發展，據指出，陳帝生已向國票證券請辭顧問職務。