宏泰人壽用心公益 春季捐血活動圓滿成功

宏泰人壽春季捐血活動日前於台北總公司舉辦，員工熱情響應，以實際行動付出生命關懷，募得愛心捐血28,750c.c.，活動圓滿成功。宏泰人壽期望透過活動的宣傳與推廣，喚起更多人對於捐血活動的重視，一起加入捐血的行列。

宏泰人壽人力資源部資深經理梁瑜玲表示，「捐血一袋、救人一命」是耳熟能詳的宣傳口號，一般人普遍認為捐血的用途，主要運用於患者大量失血的狀態，而依據台灣血液基金會網站中所揭露的資料，捐血者的血液經相關檢驗合格後，能夠運用的科別不僅僅是一般外科或是急診醫學科，許多內科疾病也需要進行輸血，如造血功能異常或血液流失等。在此需求下，從該基金會最新血液庫存量統計可以看出，台北、新竹、台中及高雄各地經常出現血液庫存量偏低的情形，亟待各界發揮愛心、捐血救助。

梁瑜玲說，捐血活動每年固定於春、秋兩季辦理，不僅公司員工熱情參與，在地鄰里也相當熟悉活動模式，並給予肯定與支持。宏泰人壽總公司附近以上班族居多，原本擔心當天天候狀況不佳恐影響人潮，沒想到許多民眾得知活動訊息，不畏天候變化、特別把握中午休息時間前來捐血，其中有不少熟面孔、老朋友，他們認為捐血能夠拯救生命，對自己健康也有好處，因此更進一步將捐血當作是日常生活的一部份，即便沒有活動舉辦，也會定期自行前往捐血站捐血，助人的心意讓人備感溫暖與感動。

本次宏泰人壽春季捐血活動以「熱血宏泰，無可取代」為主題，重申捐血的意義與重要性，經過一整天的活動推廣與號召，募得熱血28,750c.c.。梁瑜玲認為，活動所收穫的不僅僅是一袋袋寶貴的熱血，而是透過活動訊息的倡導與實際行動的落實，喚起更多人對於捐血的重視。有些人礙於當日身體狀況不佳等原因無法成行，但捐血並非侷限於一日行動，只要有心付出對生命的關懷，在健康許可時皆能完成善舉。

宏泰人壽用心於公益，以企業的力量持續推動公益發展，除了捐血之外，今年亦將延續過往進行環境保護、弱勢關懷等系列活動，善盡企業社會責任，為社會更好盡心力。