推信託阻詐 兆豐銀行攜手長庚養生文化村

隨著台灣進入超高齡社會，加上詐騙案件層出不窮，銀行業者開始和養生村合作以信託來防詐，其中長庚養生村已經要求入住者必須要辦理指定信託金額250萬元的安養信託，並且和兆豐銀行進行合作。

兆豐銀行表示，為守護長庚養生文化村住民財產安全，特別與長庚養生文化村簽訂合作備忘錄(MOU)，為其量身打造「幸福常駐」信託服務。

長庚養生村杜素珍主任表示，養生村中健康服務、社服及生活管理團隊提供貼心照護，致力於成為長者生活中「家人與子女的角色」；然而，在財產管理方面，許多長者因缺乏有效的財產保護機制，往往因為擔憂健康、希望投資獲利、人際孤獨感及對於現代通訊技術不熟悉等原因，成為詐騙分子的主要目標。

為此，長庚養生村決定將財產信託列為工作重點，要求新取得入住資格的住民需辦理指定信託金額新台幣250萬元安養信託，僅得運用於活存或定存等低風險項目，利息收益等亦歸屬住民，並於住民發生無法負擔住宿費用及其他相關費用時再啟動支付住民的住宿及相關費用。

兆豐銀行信託處處長侯君儀表示，長庚養生村自2年前即開始與兆豐銀行洽談合作，希望透過財產信託保護住民資產，經雙方多次討論，兆豐銀行特別設計「幸福常駐專案」，該專案由「安心長住」及「幸福預守」兩種信託契約組成：前者可滿足住民入住資格要求，而後者則根據個別住民的需求，搭配穩健的理財配置，以確保現金流穩定，此創新信託規劃讓住民無需擔心財產安全問題。

若住民未來決定離開養生村，經向養生村辦理完成退住程序後，可選擇將「安心長住」信託資產轉入安養信託，繼續由兆豐銀行管理，確保其老年生活得到妥善照顧。

隨著社會結構改變，養老觀念亦隨之演進，優質養生村的需求正迎來大幅成長，兆豐銀行也表示，未來將持續深化與各個養生村及安養機構的合作，提供創新信託金融服務，協助長者保全資產與靈活財務管理。