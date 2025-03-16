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談金融人才競爭力 玉山金科技長：兼具法規和AI應用者最優

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金控科技長張智星指出，未來「普通聰明」的人才可能逐漸被取代，但社會對於「極端聰明」的人才需求將大幅提升。圖／國際扶輪3523地區提供
玉山金控科技長張智星指出，未來「普通聰明」的人才可能逐漸被取代，但社會對於「極端聰明」的人才需求將大幅提升。圖／國際扶輪3523地區提供

人工智慧(AI)快速發展威脅就業市場人力，玉山金控科技長張智星指出，未來「普通聰明」的人才可能逐漸被取代，但社會對於「極端聰明」的人才需求將大幅提升，他並以金融業為例指出，具備金融背景和熟悉法規專業的人才，結合AI應用能力，將更具競爭力。

張智星身兼台灣大學資訊工程系教授，他說，跨領域人才在AI時代更顯重要，此外，雖然少數頂尖人才將專注於AI研究，但AI的應用領域廣泛，如分子生物學、蛋白質運算、有限元素分析等，都需要跨領域人才將AI應用於各個專業領域。

張智星在國際扶輪3523地區3月15至16日舉辦的2024-2025年度扶輪青年領袖營(RYLA)，以「攀上領袖的巔峰」為主題，發表演講。

「領域知識(Domain Knowledge)依然至關重要，」張智星表示，「因為規則是由人制定的，而電腦能夠高效處理這些規則，並將所有知識轉化為人類的知識。」

張智星也呼籲，大學生無需過度擔憂AI造成的失業問題，他表示，歷次工業革命都曾引發類似的集體焦慮，但事實證明，技術進步往往帶來新的就業機會。AI時代需要的是能夠駕馭技術、解決複雜問題的高級人才，所以大家應該把自己的提升，作更高級的工作。

國際扶輪3523地區年度RYLA活動引領全台風騷，此次共有46位各大專院校青年領袖參與，透過兩天一夜的密集課程與交流，激發青年學子的潛能，培養成為未來國際扶輪領導人，為台灣乃至全球發展貢獻力量。

參與此活動的捷克投資局駐台代表Matouš Kostlivý則是分享，台商在捷克累積投資額已達8.9億美元，其中電子及零組件產業扮演著關鍵角色。鴻海集團在捷克深耕長達20年，充分展現了台商在當地的影響力。捷克不僅在資通訊、航太、生技及汽車等領域積極發展，更將半導體產業列為重點發展項目，面對供應鏈的挑戰，科技企業在追求技術創新的同時，對高階人才的需求也日益迫切。

AI 玉山金控

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