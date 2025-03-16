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數位新台幣將小規模試點 打造生態系

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

儘管美國總統川普上任後即頒布命令，禁止創建「數位美元」（CBDC），但包含台灣在內的多數國家央行仍然繼續推動研究計畫。

我國央行在2024年上半年已完成委外調查，結果顯示，許多民眾有離線支付需要，尤其是卡式錢包，考量技術難度、風險等，央行將持續進行相關研究與試驗，並關注國際間主流技術演進，使離線支付具有韌性與普及性。

央行強調，在完成相關必要工作後，若經審慎評估，認為有推行試點計畫的必要，將透過指定銀行、選定特定範圍店家與民眾，在安全、可控原則下先進行小規模試點，後續視辦理情形，擴大範圍，逐步打造CBDC生態系。

央行持續推展數位新台幣研究計畫，目標是要精進技術、完善CBDC設計以及功能，以符合未來數位經濟發展及社會大眾的需要；央行表示，未來若決定發行數位新台幣，可考慮分階段去執行，視國際間技術成熟度與大眾實際需要以及必要性，並評估最適合的導入時機。

由於偏遠地區或弱勢族群基於偏好或習慣，以現金支付比例較高，在推行CBDC時，仍會保留現金發行，兼顧需要。

央行 新台幣

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