數位新台幣有譜 央行動起來…下月起舉辦公聽會、論壇

「數位新台幣」有譜了。央行為瞭解各界對「數位新台幣」（CBDC）設計的意見與看法，已在2024年完成問卷調查，今年將依據書面調查結果與數位新台幣的設計與應用，規劃在北、中、南部舉辦公聽會、論壇及說明會等多場活動，與各界深入交流並蒐集相關意見，預計今年4月啟動。

央行指出，在2022年完成零售型CBDC試驗計畫後，規劃建置「CBDC雛型平台」，目前正精進平台技術與功能，未來擬支援政府各項發放專案的款項支付與結清算作業，最新進度是將運用該平台架構，建置「數位公共建設金流平台」，規劃處理政府發放數位券、物資及現金等專案的款項收付及結清算作業。

數位新台幣體系整體架構

央行表示，有關處理政府機關發放數位券所涉金流作業功能，是以央行數位金流平台與數發部的「政府發放共用基礎平台」介接合作，預計今年7月上線運作；為確保數位金流平台運作順暢，2024年10月已先由12家先導銀行於該平台試行發券供民眾消費使用，未來將邀集更多金融機構參與上線。

除此之外，因應資產代幣化發展趨勢，央行已與參加銀行合作，完成銀行以存款代幣進行跨行移轉及發行特殊目的代幣的技術可行性。

舉例而言，目前政府招標單位收取投標廠商押標金，尚採用紙本及人工作業，若將存款代幣結合智能合約，可成為具有押標金功能的押標金代幣，一旦開標完成，代幣化實驗平台即自動將押標金代幣兌回為未得標廠商的存款代幣；另一方面，得標廠商的押標金代幣將自動轉為履約保證金代幣，直到標案完成，再兌回得標廠商的存款代幣。

央行表示，CBDC具有改善現行跨境支付的潛力，但目前國際尚無CBDC跨境支付技術共通標準，央行將積極參與國際組織，如國際清算銀行（BIS）支付暨市場基礎設施委員會（CPMI）舉辦的交流與討論會議，持續進行探索與試驗，以確保未來若要發行「數位新台幣」，能與國際接軌，並符合政府數位發展政策及大眾數位需求。