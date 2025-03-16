周四理監事會 央行可能利率「連四凍」

中央銀行將於20日召開今年首場理監事會，市場預估利率「連四凍」，維持現行2%水準，另著眼前七波房市管制、銀行自主控管不動產貸款總量已見成效，央行擬以強化專案金檢，取代第八波房市管制。

金融圈主管研判，國內電價4月可能調漲、美國總統川普關稅政策與台積電加碼對美投資等，對國內通膨與經濟成長的影響，將成央行理事們熱議焦點。

央行指出，2024年通膨率續回降，預期今年降至2%左右，但仍有上行風險。今年前兩月消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為2.12%、1.61%，維持緩步回降趨勢。

國際地緣政治衝突風險、天候因素，台鐵票價及水電等公用事業費率可能調漲，及川普新政衝擊等，為影響未來台灣通膨走勢的主要不確定因素。若考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，央行對今年CPI年增率預測值可能上修至2%以上。

此外，川普2.0政策加劇保護主義，恐使全球化更趨零碎化，加劇國際金融市場波動。央行強調，川普擬額外針對醫藥品、半導體、工業金屬及汽車等加徵關稅，根據JP Morgan今年2月研究估計，以其主要貿易對手國上述四項產品輸美金額相對其GDP比率觀察，曝險程度較大的墨西哥、馬來西亞、加拿大、新加坡與南韓，恐面臨較大衝擊。

央行指出，為避免因關稅差異影響出口競爭力、供應鏈轉移減損本國成長潛力，主要經濟體對川普2.0政策主要因應措施包含：報復措施、雙邊協商、購買美國商品、增加對美投資。