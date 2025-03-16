市場：央行利率決策 4月明朗

中央銀行本周四召開第一季理監事會議，外界普遍認為，這次理監事會議將會聚焦在三項重點，一是利率，二是貨幣政策，三是房地產。市場普遍預期，美國總統川普的關稅政策不確定性高，對於經濟衝擊程度也難以捉摸，市場幾乎一致認為，央行本次利率決策將按兵不動，至少四月以後，輪廓才會更加清晰。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，利率按兵不動的機會比較大，有三大理由。一是目前物價水準跟前兩年高漲的情形比起來，相對持平，且近期國際原物料價格特別是原油價格也在下跌，輸入性通膨的壓力並不大。

其次是國內的經濟表現持平，主計總處二月底還下修了經濟成長率至百分之三點一四，較預測數下修○點一五個百分點，而去年的經濟成長有百分之四，今年只有百分之三，經濟表現支撐不了通膨上揚，更不用說經濟成長率強度可以推升利率變化。

最後是台美之間的利差正在縮小，美國目前仍處於降息循環，接下來還有一至二次的降息空間，此時央行不太可能會因為台美之間的利差而調整台灣的政策利率。

各項因素綜合判斷，孫明德認為此次理監事會議的利率決策仍以按兵不動的機會較大。

野村投信副總張繼文指出，川普不確定性造成今年各國央行都很難為，包括正在升息中的日本，也是升得小心翼翼。

台灣短期內最好的因應之道，就是以不變應萬變。張繼文認為，太多不確定性，讓台灣央行在貨幣政策上不敢輕舉妄動，三月理監事會維持利率不動的機會較高，且由於今年經濟成長率可能下調，所以今年貨幣政策基調也會以寬鬆為主調，只是不知道需要寬鬆到什麼程度而已。

此外，外界普遍也預期，央行本周理監事會議，不會推出第八波選擇性信用管制。台經院產經資料庫總監劉佩真分析，觀察近期房地產表現，一、二月的六都建物買賣移轉件數跟去年相比跌幅在二成以上，顯示從去年下半年開始的減降令到後來的第七波選擇性信用管制，確實已讓房地產交易量明顯降溫，也成功消弭民眾對於房市只漲不跌的預期。

劉佩真認為，短期內央行要再出手的機率並不大，因為房市已慢慢朝向央行想要的方向做修正，同時，美國各項新措施也可能對台灣經濟產生影響，因此央行對於房市作為，更傾向於「政策暫不鬆綁但也不可能加重」的態度。