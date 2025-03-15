第七屆和泰公益夢想家 提供20萬元實作津貼讓有夢想人圓夢

國內大的汽車銷售龍頭和泰（2207）集團「與美好台灣同行」在的永續承諾下舉行「第七屆和泰公益夢想家」，即日期開始提案到4月27日止，提供20萬元公益實作津貼，讓有夢想的人有機會圓夢。

和泰集團指出，和泰公益夢想家就是想要替有理想的人築夢踏實，渴望為社會帶來改變，卻不知從何開始？想豐富個人經歷，卻難以找到真正有意義的活動？想發揮影響力，卻總缺少行動的契機？和泰集團提供一條實踐理想的道路，讓熱情轉化為實際行動。

2025年和泰集團舉辦「和泰公益夢想家 ESG 提案實作行動」，為有夢想的你提供追求理想並實踐的機會。提案主題回應和泰集團永續發展主軸「Mobility-移動自由」、「Openness-社會共好」、「Value-人才價值」、「Eco-環境友善」，只要勇敢提出想法並付諸實踐，和泰集團就會給你滿滿的支持。

在「和泰公益夢想家」，你能在提案過程中累積團隊合作經驗，在成為實作隊伍後，更將獲得每隊20萬元的公益實作津貼，用以公益提案落地執行。和泰集團更提供和泰企業永續課程、一對一業師諮詢輔導、社會創新組織實地探訪資源，協助深入了解不同領域社會問題。

和泰集團因應全新汽車移動時代來臨，2025代理TOYOTA/ Lexus/ HINO將因應市場需求推出不同的策略，有信心繼續衝高，保持領先龍頭地位，進一步實踐「Do impossible」目標，期許公益夢想家保持初心、大膽追夢，讓和泰相陪一起推動社會更美好而大步邁進。