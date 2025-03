巨型蜘蛛雕塑藝術家路易絲．布爾喬亞 3月15日富邦美術館盛大開展

巨型蜘蛛雕塑藝術家路易絲.布爾喬亞(Louise Bourgeois)台灣首次大型個展3月15日起在富邦美術館盛大開展!此展在森美術館(東京)創下20萬人朝聖盛況,此次巡迴來台,展出兩件極具代表性的蜘蛛雕塑、一系列早期繪畫,以及布爾喬亞漫長創作

生涯中其他作品。透過三大主題區域帶領觀眾進入20及21世紀最重要的藝術家之一——路易絲.布爾喬亞的生活與創作。金曲歌后張清芳首度獻聲藝術跨刀錄製語音導覽,帶領觀眾走入布爾喬亞的藝術世界。

富邦美術館3月14日舉辦「路易絲.布爾喬亞」開展記者會,富邦美術館館長翁美慧、森美術館(東京)館長片岡真實(Mami Kataoka)、伊斯頓基金會(The Easton Foundation)負責人同時也是布爾喬亞30年的助手傑瑞.高羅威(Jerry Gorovoy)、

策展人菲利普.拉瑞特-史密斯(Philip Larratt-Smith)、文化部藝術發展司司長周雅菁、法國在台協會主任龍燁(Franck Paris)及金曲歌后張清芳等出席現場,一同揭開展覽序幕。

富邦美術館館長翁美慧表示,布爾喬亞一生熱愛藝術,她將無與倫比的創作能量,轉化為藝術作品,照亮黑暗中的道路。富邦美術館誠摯邀請每一位觀眾,走進這個充滿情感與力量的展覽,與布爾喬亞的藝術對話,見證她如何將個人的創傷轉化為普世的

希望,以藝術的方式直面挑戰,並在過程中找到自己的正向力量。

布爾喬亞台灣首秀 三大主題區域探索一場靈魂深處的對話

此次展覽分為三大主題區域,勾勒出布爾喬亞藝術與人生交織的曲線。「第一章:不要遺棄我」,是對母性溫柔、女性角色的深切關懷。她的巨型雕塑《蹲伏的蜘蛛》蓄勢待發,體現了母親的保護本能;《逃家女孩》則刻畫她嚮往未來與依戀過去的矛

盾情感。這些作品並非單純的自傳式敘述,更映照出人類普遍的情感經驗——溫暖與傷害、依附與自由。

「第二章:剛從地獄回來」講述的是創傷與韌性,而布爾喬亞僅用一句「剛從地獄回來,順便說一句,太精彩了。」的黑色幽默就將之道盡,這個區域展示了反映布爾喬亞深沉情感動盪的雕塑和裝置作品。她從不逃避痛苦,而是以極致的坦誠面對它,提

煉與重構創傷,運用它作為創作的核心動力,顯示出無比強悍的內在精神。

「第三章:天空的修復」,象徵著重生與希望,逐漸從痛苦和矛盾的狀態,過渡到平靜與智慧的境界。她的《修剪造型 IV 》從身體蔓延出璀璨果實,而《雲與洞窟》似乎提出兩種療傷方案,既可安身於洞窟中,也能仰望遼闊的天空,懷抱對未來的希望。

這個區域的作品體現了超越痛苦的智慧,透過她的藝術,布爾喬亞讓我們發現內心的療癒力量。

張清芳首度獻聲藝術 錄製語音導覽帶觀眾走入布爾喬亞的作品

金曲歌后張清芳和富邦美術館館長翁美慧不僅情誼深厚,且皆熱心公益,這次特別為展覽錄製語音導覽。張清芳動人的聲音將帶領觀眾感受布爾喬亞作品中深刻的情緒張力與撼動的內在力量。

本於以生活化的方式推廣藝術,富邦美術館期盼透過與歌后張清芳的跨界合作,讓人們用更多元的視角來認識藝術。觀展民眾在展場內掃描QR Code即可聆聽語音導覽,無須另外付費,僅需自備手機及耳機,租借導覽機費用為50元/台。

成人版及兒童版導覽手冊親子共讀 兒童版導覽手冊聯手台灣新銳設計/插畫家富邦美術館自開館以來,每檔展覽皆和不同台灣新銳設計/插畫家合作兒童導覽手冊,藉此提供年輕創作者綻放才華的平台。此次「路易絲.布爾喬亞」展覽兒童版導覽手冊聯手葉思佑精心製作,內容包括各種趣味小遊戲,讓孩子在玩樂中探索布爾喬亞的藝術。此外亦推出成人版導覽手冊,供親子共讀。成人版導覽手冊160元/本,兒童版導覽手冊180元/本,於富邦美術館商店販售。

★展覽資訊

展覽名稱:「路易絲.布爾喬亞:剛從地獄回來,順便說一句,太精采了」(Louise

Bourgeois: I Have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.)

展覽期間:2025年3月15日至6月30日(周二休館)

展覽時間:11:00-18:00(17:30停止售票入場)

展覽地點:富邦美術館(台北市信義區松高路79號)

票價:全票300元、愛心票150元、12年國教票暨教師票100元

購票請洽:富邦美術館官網(www.fubonartmuseum.org)

富邦美術館社群:FB、IG

主辦單位:富邦美術館、森美術館(東京)

贊助單位:富邦人壽

協辦單位:文化部

特別協助:伊斯頓基金會

策展人:椿 玲子(森美術館策展人)、矢作 學(森美術館副策展人)

策展顧問:菲利普.拉瑞特-史密斯(伊斯頓基金會策展人)