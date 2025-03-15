川普頻頻出招 李長庚：火中取栗找商機

美國總統川普上任後，高關稅等多項政策帶來市場衝擊，國泰金控總經理李長庚指出，企業須思考如何「火中取栗」，藉以得到新的商機，至於川普背後的「美國再次強大」戰略圖像到底是什麼，他認為，「未來半年會比較清楚。」

對於台積電赴美投資，李長庚認為，短期變動不用擔心，重點在於核心技術能否持續提升，外在變數穩定之後，長期就不會再受影響。

至於技術外流疑慮，他相信，台積電董事長魏哲家和團隊會為台積電找到最好策略，如何用最小的代價，找到最好的發展，要相信企業的應變能力，投資人應該要了解，大的變動就是新一輪財務重分配的機會，如何懂得趨吉避凶、火中取栗，對未來的財務發展、財富配置都是好的。

觀察近期股市，他說，過去股市跌百分之十五、百分之二十，很多法人就會進場，現在因為川普效應，機構投資者仍不敢進場，市場因而超跌。

對於川普效應，李長庚認為，川普上任近兩個月，的確稱得上是認真的總統，他批了很多公文、行政效率也非常好，但話鋒一轉指出，由於川普任期只有一任了，比較不會在意短期市場波動，加上又要面對期中選舉，因此更急於要有成績，也使他近期頻頻和多個國家領導人見面，「每見一次面，就有『美國再次偉大』的利多宣布！」

李長庚也用「七分虛，三分實的花招」來形容川普的出招，「再加上他可拿奧斯卡金像獎的表演工夫，很能唬人。」許多國家因此承諾加大對美投資，但也因為川普虛招太多，李長庚認為，企業主做任何決定前都要緩一下，「要去看他背後三分的實招為何。」

在李長庚看來，川普把二戰之後美國建立的所有成果、目標全部改掉、歸零，一定有戰略目的。現在已觀察到幾個特質，其一，對川普而言，每個國家優先順序不一樣，他想要求的東西也不一樣，其二，川普除了建立美國獨霸獨強、美元霸權，現在更希望建立科技霸權，而且，從半導體、生技，到設備、製造，每個領域他都要掌握。他背後這三分實招的目的，大致已經看得出來。

若從企業角度來看，李長庚認為，面對市場波動，企業如何趨吉避凶，以及如何洞悉其想法固然非常重要，但也有很多新的機會，能否「火中取栗」賺到新商機，打破過去想法、重新思考更是相當重要。