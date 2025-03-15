中信銀信用卡蟬聯四冠王 2月簽帳額706億元

國銀信用卡業務競爭激烈。前五大發卡行昨（14）日公布2月數據，中信銀以單月簽帳金額706億元、單月發卡7.4萬張，站穩市場第一；同時也是流通卡數與有效卡數冠軍，蟬聯「四冠王」。

以簽帳金額而言，國泰世華銀行697億元，緊追中信銀身後、排名第二，並較去年同期大增近200億元。台北富邦523億元拿下季軍，玉山銀行與台新銀行各為446億元與429億元，分居第四與第五。

單月發卡數方面，玉山銀5.7萬張搶下亞軍，今年將力拚一波家樂福聯名卡轉換潮。

今年1月，中信銀簽帳額正式超車國泰世華，2月簽帳金額706億元，較去年同期成長32%，持續搶下第一，其後依序為國泰世華697億元、年增近四成；台北富邦銀行523億元、年增23%；玉山446億元；台新429億元則創歷年2月新高。

各銀行指出，受1月春節假期消費刷卡遞延至2月入帳影響，而較去年同期有相當成長，動能則不外乎來自海外、旅遊及餐飲。

國泰世華表示，成長主因包含農曆春節假期、開學購物及228連假消費需求帶動各類簽帳成長，加上1月底部份簽帳遞延至2月入帳，帶動簽帳金額大幅成長；且春節及228連假帶動民眾旅遊聚會需求，帶動主力信用卡CUBE旅遊簽帳年成長50%，國內旅行社、餐飲亦成長高達50%。

北富銀強調，2月刷卡成長貢獻來自量販賣場及旅遊類別消費，此二大類別消費占整體刷卡量逾四成，其中好市多卡帶動整體刷卡量佔最大宗。

玉山主要簽帳來源為旅遊、網路購物及行動支付。尤其，行動支付每月皆有雙位數成長，將持續與行動支付推出活動。台新為海外、旅遊及餐飲消費成長。

發卡量方面，中信表示，單月發出7.4萬張，主要來自社群、交通、百貨、銀行卡等產品持續成長，動能較1月增強。