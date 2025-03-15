台幣一度貶破33 央行干預

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

美國總統川普掀起全球關稅戰，金融市場波動加劇、避險情緒升溫。新台幣匯率昨（14）日盤中失守33元大關，最低跌至33.019元，後在中央銀行與出口商拋匯下翻升0.7分、收32.954元，總成交量為18.68億美元。

熱錢賣股後匯出資金，過去一周新台幣匯率貶值1.2角，貶幅0.36%，若股市未能止穩，新台幣匯率下周仍有測試33元整數大關的機會。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天上漲0.3%，主要非美貨幣升貶互見，其中，人民幣與新台幣匯率升值，幅度分別為0.13%與0.02%。

資料指出，日圓匯率昨天重挫0.65%，星元匯率貶值0.16%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元下挫0.04%。

台幣匯率 新台幣

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