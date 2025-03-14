伊藤忠賣101持股給公股金融機構外 還有一神秘買家

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台北金融大樓（台北101）最大單一股東日商伊藤忠大舉出脫庫存持股部位逾半，獲利出場，據指出，進場承接的買家，除了14日同步召開董事會通過收購其持股的六家上市公股金融機構外，還有一個未公告交易資訊的泛公股買家，因此合計泛公股機構從伊藤忠手上承接了將近兩成股權，交易完成後總計泛公股將控有台北101逾七成持股。

據透露，接手伊藤忠持有台北101股權的買家，除了14日召開董事會通過交易的華南金（2880）、兆豐銀、一銀、台企銀（2834）、彰銀（2801）與合庫銀等六家上市金控、銀行，合計吃下伊藤忠以及西松投資所釋出超過16%台北101持股外，還有一家泛公股機構買家為台灣證券交易所則未公告交易詳情，因此合計泛公股機構相當於一口氣吃下伊藤忠手上過半的101股權，即使扣除西松投資賣出持股不計，伊藤忠原本的32%多股權也在透過此次交易釋出了超過一半，依規定交割後其法人董事席位應自然解任。

據指出，證交所為台北101的原始股東之一，因此伊藤忠賣出持股，證交所也可加碼收購、提高其對台北101的持股，但沒有像上市公股金融機構必須公告重大訊息，另外有幾家位列台北101主要股東的泛公股上市或公開發行公司，據悉可能因為轉投資集中度考量，所以未參與承接伊藤忠出脫股權。

另外，之前盛傳可能接手伊藤忠台北101股權的潛在買家中信金（2891），根據台北101公開資料，中信金與其子公司中信銀分別持有台北101約3.06%股權，依照規定兩家公司持股拉到滿，相當於可再分別加碼接近2%、合計約3.87%股權的空間，是否會比照泛公股機構同樣每股交易價格38.7元承接伊藤忠的101持股，值得觀察。

中信金 台北101

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