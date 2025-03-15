國泰金總座李長庚談川普 企業「火中取栗」 別被掃到

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

川普2.0」成為全球金融市場最大不確定性，國泰金控總經理李長庚昨（14）日分析，川普就任至今不到二個月，每天都批准公文或行政命令，可說是全世界最有效率的總統；川普就像太極拳高手，招數「七分虛、三分實」，從企業角度看，必須要練就「火中取栗」能力，才能趨吉避凶、不要被掃到颱風尾。

李長庚說，川普天生會表演，演技足以拿到奧斯卡金像獎，所以每個和他談判的國家都端出百億美元、千億美元，甚至1兆美元起跳，最大重點是要理解川普背後「三分實招」是什麼。

除國安角度讓美國可以繼續獨霸獨強外，過去美國擁有美元霸權，現在希望建立科技霸權，所有尖端科技包括半導體、量子、生技全都要掌握，且要包含源頭的設計、機械的設備與製造；企業若要吃得好、睡得好，必須練就「火中取栗」能力。

李長庚說，川普的虛實，半年後會比較清楚，在此之前要想如何趨吉避凶與活下來，不要被掃到颱風尾。

李長庚說，以國泰金而言，要做到趨吉避凶、火中取栗，就是投資團隊會先減碼較具不確定性的投資，如果研判最近一個月、三個月內市場不確定性較大，就先減少部位、降低不確定性，等到不確定性消除再加碼。

對於台積電赴美投資，李長庚說，「坦白講它不是一家台灣的公司，是一家世界級公司」，就像國泰金深耕亞洲地區，也希望能和當地企業、客戶合作，能促進當地經濟發展，讓當地百姓生活水平可以提高，不論是台積電或其他科技業，透過供應鏈或地理位置調整，更接近客戶、讓客戶方便與放心，本來就是該做的事。

李長庚說，台灣是一個小島、只有2,300萬人，隨企業量能提升，走出國際服務客戶是必要之務，當然短期的利弊得失都會有，端看要從哪個角度分析。

國泰金控 川普 長庚

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