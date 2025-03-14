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金管會揪中信證、永豐金證缺失 各處60萬與30萬罰鍰

中央社／ 台北14日電

金管會證期局今天開出2張罰單，分別為中信證券業務員讓客戶誤信投資資訊並匯至個人帳戶，以及資金借貸等違規行為，處中信證券新台幣60萬元罰鍰；另外，永豐金證券則未落實資安相關內部控制，挨罰30萬元。

金管會今天公告，櫃買中心在2024年8月13日對中信證券進行查核，發現業務人員在同年5月至6月間假藉投資擬掛牌上櫃股票的名義，讓客戶誤信將投資款項匯到指定的個人帳戶，並和客戶有資金借貸等違規情事。

金管會對中信證券處以60萬元罰鍰；另外，依證券交易法第56條規定，命令中信證券解除該業務員職務。

針對永豐金證券裁罰案，金管會公告指出，檢查局於2024年7月1日至7月16日進行資通安全專案檢查時，發現永豐金證券違反個人資料及機敏資料應存放於安全的網路區域，不得存放於網際網路等區域的規定。

金管會進一步說明，永豐金證券現行防火牆規則定期檢視機制僅檢視半年內無使用紀錄的規則，未明確規範其他重點原則項目，對具存取控制清單的設備也沒有辦理定期檢視作業。另外，盤點清單也未納入對外提供的行動應用程式連線應用程式介面（API），及提供內部應用系統連線的API等。

金管會指出，永豐金證券的缺失顯示未落實執行內部控制制度，處以30萬元罰鍰。

中信 永豐金 金管會

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