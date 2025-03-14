職棒新賽季開打 王道銀行推出四款味全龍聯名卡新卡面

中華職棒新賽季即將開打，王道銀行（2897）（O-Bank）力挺味全龍隊征戰全新賽季，14日發表味全龍聯名卡四款新卡面，包括奇蹟女神款-林襄、最強韓援款-李多慧、走入心扉款-Yuri&菲菲、芮美報到款；同時，王道銀行推出2025年新賽季優惠，不只聯名卡可享優惠，更擴大提供王道銀行全部卡友線上購票折扣及商店購物優惠；此外，還提供味全龍聯名卡卡友消費滿額贈以及小龍女見面會抽獎機會等專屬優惠。

為支持國內職棒運動，並號召更多卡友進場幫味全龍隊加油，王道銀行今年將味全龍購票優惠擴及王道全部卡友。即日起至2025年10月31日止，持王道簽帳金融卡至味全龍官方售票網或APP線上購買味全龍例行賽主場內野全票，享每張票價現折新台幣100元之優惠，每人每場限購四張，每場總限量2,000張；線上購買例行賽天母主場家庭席、龍星雙人席、龍焰燒烤席等門票，則享平日9折、假日95折優惠，每人每場限購一組，每場折扣門票數量有限，售完為止；持王道簽帳金融卡預訂例行賽天母主場貴賓包廂，可享平日6折、假日7折優惠。此外，卡友於前述活動期間內，持王道簽帳金融卡於味全龍官方售票網或APP線上購票單月累積刷卡金額達新台幣1,200元，還可獲得新台幣300元購票折抵金。

刷王道任一張簽帳金融卡除可享味全龍購票折扣外，購買味全龍周邊商品亦可享多項優惠，即日起至2025年10月31日，於味全龍天母主場、大巨蛋主場以及指定客場與活動現場的味全龍實體商店內，消費刷王道簽帳金融卡不限金額均享商品9折優惠；於前述活動期間內，於味全龍實體商店與線上商城購物刷王道簽帳金融卡，單月消費金額累積達新台幣2,500元，將可獲得新台幣500元的味全龍線上商城購物金。

如為味全龍聯名卡卡友，除可享前述各項優惠外，自即日起至2025年6月15日期間，累積全通路一般消費刷卡金額達新台幣20,000元（含）的前1,000位卡友，可獲限量「Goal for One狂龍降臨20吋行李箱」乙個，每人限回饋一次；此外，即日起至2026年3月11日止，聯名卡卡友於個人生日的前一月份，累積刷卡一般消費滿新台幣3,000元（含），生日當月可獲味全龍線上商城購物金新台幣500元。

此外，味全龍聯名卡卡友消費滿額還可抽獎參加小龍女見面會，即日起至2025年4月30日止，持味全龍聯名卡單筆消費金額達新台幣1,500元，即可獲得一次抽獎機會，抽獎次數可累計且無上限，王道銀行將抽出100名幸運卡友，可獲參與王道銀行主題日小龍女見面會資格，與味全龍小龍女近距離互動。