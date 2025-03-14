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和泰產險業績8年成長2.9倍 今年簽單保費拚155億

中央社／ 台北14日電

和泰產險總經理顏思齊今天指出，今年公司簽單保費業績目標拚新台幣155億元，以車險占比6成多為大宗，也積極發展並支援商業險的綠能險和資安險。

和泰產險今天舉行年度媒體見面會，董事長蔡伯龍、顏思齊等高階主管出席。2024全年和泰產險簽單保費收入達143.4億元，年增9%。

顏思齊表示，和泰產險過去8年業績成長2.9倍，今年業績目標拚155億元，其中車險占大宗比重約6成多、商業險約占2成多，其他則為個人險。

顏思齊指出，今年前2個月的離岸風電、綠能設備相關產險業績較去年同期成長25%，未來只要費率足夠就會去支援新興風險，也包含資安險等。他強調，未來持續隨市場變化，提出多元化產險商品。

顏思齊也分享今年和泰產險的3大方針，首先為布局跨業合作、發揮集團綜效，再來是持續流程改造以提升服務效能，最後則是實踐公平待客並提升企業形象。

產險 綠能

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