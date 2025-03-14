玉山銀落實數位轉型 攜手國際廠商率先導入電子簽名

因應數位經濟和數位服務的快速發展，主管機關已參考國際實務做法並加速推動電子簽名運用。玉山銀行於2024年5月電子簽章法修正通過後，即與國際領先業者進行合規性、適切性及安全性討論及規劃，優先於內部導入電子簽名服務，以數位化方式取代紙本簽名蓋章，不僅契合環保減碳、落實數位轉型，並提升相關作業效率。

玉山銀行電子簽名服務首階段聚焦於金融業務以外的文件簽署，例如內部採購合約等應用，透過電子簽名節省文件列印、比對、掃描歸檔等作業成本，省去郵遞的時間成本以及避免重要文件遺失的風險，邁向實現無紙化的最後一哩路。

此外，在確保合法合規、資訊安全的前提下，逐步將紙本文件以電子簽名取代，並將在適當時機將電子簽名服務應用範圍拓展至顧客端。就銀行而言，將可以簡化複雜的文件簽名用印與管理流程、不受營業時間或距離限制、降低作業的時間成本與風險；就顧客而言，更可打破距離空間限制，快速完成文件簽署、無需親自到場或等待文件寄送。並且該文件具有不可竄改及不可否認性，可達成快速、安全有效率的服務體驗。

國際領先電子簽名廠商 DocuSign 亞太區副總裁 Kartik Krishnamurthy 表示，在國際趨勢以及法規帶動下，DocuSign 期待能為台灣金融數位轉型帶來新契機，此次與玉山銀行的合作是在國內首次將 DocuSign 導入銀行業，提升文件處理效率與安全性，落實綠色與數位雙軸轉型。

玉山認為，數位轉型不僅僅是利用數位科技，更是要創造顧客滿意的服務體驗。在玉山第四個十年將致力深化整合國內外服務網絡、持續拓展亞洲服務據點、打造完善的亞洲金融服務平台。