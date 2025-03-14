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政府牢牢掌控101 公股行庫承接日方股份持股升至72%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台北101與北市一景。示意圖／ingimage
台北101與北市一景。示意圖／ingimage

台北金融大樓公司（台北101）最大股東台灣伊藤忠日前洽特定人釋股，包括中信金控（2891）旗下台灣人壽為買主之一。不過，14日各大公股行庫董事會均通過承接伊藤忠股權，知情人士指出，承接之後泛公股持股比例由52.08%躍升至71.98%，形同從微弱多數成為絕對多數，目的更加牢牢掌控台北101。

伊藤忠原本持有54萬6,460張台北101股票，今年3月間將7萬3,926張股票轉讓給其子公司西松台灣投資公司，持股比由37.17%降至32.14%，約轉讓5%持股。

知情人士指出，伊藤忠現階段持股比例必須按權益法認列於合併報表，但現有財務考量，因此初步目標是持股降至20%以內無重大影響力標準，即可依成本法帳列於財報。故至少還需釋出12%股份。此次加上西松投資共釋出19.9%股份。

至於中信金和中信銀行原本各持有台北101的3.06%、共計6.12%股權。

中信金控 台北101

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