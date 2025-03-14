和泰產險今年業績目標155億元 年初地震不影響獲利達標

和泰產險公布2024年簽單保費達143.4億元，年成長9%，八年來業績成長2.9倍。展望今年，總經理顏思齊14日表示，目標為155億元，對車險與商業險業務有信心，即使年初發生地震造成對半導體產業理賠產生，但仍有信心今年獲利穩健達標，前二月業績年成長25%。

顏思齊指出，和泰產除了防疫險理賠以外每年獲利隨業績不斷成長，近兩年不論本業或投資獲利金額、比例均較疫情前佳，主因整體市場業績成長，包括火災、天災及再保市場費率提升；另受惠於半導體產業擴廠以及離岸風電、公共建設增加等，工程險、火險保額提升使整體產險業業績成長。

顏思齊喊出今年業績目標為155億元，面對今年經濟情勢雖然不穩定，尤其投資市場變化多端，但和泰（2207）專注本業，對於車險和商業險業務相對有把握。而年初發生地震，據悉國內產險業者大多有台積電（2330）相關承保，台積電也公布地震造成損失金額，他說，會以此資訊粗估潛在損失，可能會反映於第1季財報，但對於整體年度利潤目標不會有影響，主要有直接簽單和再保分出、分入，尤其是巨災天災一定要涵蓋再保，各家業者均如此。

顏思齊提到，今年三大經營方針首先為擴大集團綜效；如建議購車或租車客戶完善車險保障，第二，持續優化作業流程，提升服務效能；第三，落實公平待客，提升企業形象。