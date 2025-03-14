富邦產險推出「美滿e家2.0」 家庭財物火災損害保險擴大涵蓋7大保障

根據內政部消防署統計，2024年12月全台建築物火災案件發生逾400件，居家潛在風險不可忽視。富邦產險關心民眾居住安全及權益，推出全新網路投保「美滿e家2.0」專案，並針對房貸族提供「家庭財物火災損害保險及住宅地震基本保險」，其中M2方案及L2方案更包括「家庭綜合險」，包含家庭災害費用補償、家庭日常生活責任、家庭財物被竊損失、家事代勞費用、特定事故房屋跌價補償等項目，與民眾共同守護居家安全。

富邦產險表示，官網「美滿e家2.0」專案近期投保以L2方案為大宗，該方案中的「家庭財物火災損害保險」擴大涵蓋7大保障，可理賠火災後建築物及其內動產的損失，如因房屋火災不慎造成第三人體傷、死亡或財損也有賠付。此外，住宅颱風及洪水的災害補償、突發意外發生門窗玻璃破裂、因竊盜事故而財物損失，甚至火災後續修復產生的裝潢及清除等額外費用，皆在「家庭財物火災損害保險」的保障範圍內；另也推薦加保「家庭綜合險」，包括家中財物被竊、日常生活中不慎造成第三人受傷或財損，以及房東若擔心出租的房屋變成凶宅導致房價下跌，亦可透過此張保單移轉部分風險。

舉例來說，小玲因家中電線走火，使房屋及動產付之一炬，後續房子裝修需花費150萬元，而家具、家電毀損需重新購入花費30萬元，另外家中已不適合居住，暫時需要借住朋友家10天，待房子修復後再搬回，因小玲事先上網投保了「美滿ｅ家2.0」的L2方案，每日可給付生活不便補助金3千元，共可給付3萬元，於保障範圍內可全數理賠183萬元。

富邦產險提醒民眾，平時應做好事先預防，包括用電不超過負載、注意爐火烹調、電器周圍不放可燃物等，避免因疏忽引發意外，也應安裝住宅用火災警報器，發揮預警效果，即時偵測火災發生。此外，也建議民眾可選擇適合的保單以轉嫁居家風險，讓生活更有保障。即日起至3月31日前，只要上富邦產險官網投保，即可抽【BALMUDA百慕達】The Plate Pro電烤盤，若欲了解相關資訊，歡迎至富邦產險官網頁面查詢。