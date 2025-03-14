談川普 國泰金李長庚：企業要思考如何「火中取栗」

美國總統川普上任後，高關稅等多項政策帶來市場衝擊，國泰金控總經理李長庚今（14）日在法說會上回應媒體提問指出，平心而論，川普是個認真的總械，積極批了許多公文，但他背後的「美國再次強大」戰略圖像到底是什麼，企業必須思考如何「火中取栗」，得到新的商機，至於這幅戰略圖像的細節，他認為，「未來半年會比較清楚！」

觀察近期股市，他表示，過去股市跌15%、20%，很多法人就會進場，現在因為川普效應，機構投資者仍不敢進場，市場因而出現超跌現象。

對於台積電赴美投資，李長庚認為，短期變動不用擔心，重點在於核心技術能否持續提升，外在變數穩定之後，長期就不會再受影響。至於技術外流疑慮，他相信，台積電董事長魏哲家和團隊會為台積電找到最好的策略，如何用最小的代價，找到最好的發展，要相信企業的應變能力，投資人應該要了解，大的變動就是新一輪財務重分配的機會，如何懂得趨吉避凶、火中取栗，對未來的財務發展、財富配置都是好的。

提到國泰金的「趨吉避凶」，李長庚指出，包括減少部位、調整投資組合都是方法，例如，若三個月內變數很多，可能三個月內就會減少持有部位，另外一般而言，若前景看不清楚，長天期的價格比較敏感，波動就會很大，一方面可能減少標的天期，另一方面也可利用避險工具來避險。

對於川普效應，李長庚認為，川普上任近兩個月，的確稱得上是認真的總統，包括他批了很多公文、行政效率也非常好，但話鋒一轉，他接著說，由於他的任期只有一任了，比較不會在意短期的市場波動，再加上又要面對期中選舉，因此更急於要有成績，也使他近期頻頻和多個國家見面：「每見一次面，就有『美國再次偉大』的利多宣布！」

不過，川普政府要裁這麼多人，再加上總統一下子向左，一下子向右轉、行政團隊恐怕無法靈活運行，但李長庚認為，這也許是川普談判的招術，李長庚也用「七分虛，三分實的花招」來形容川普的出招：「再加上他可拿奧斯卡金像獎的表演工夫，很能唬人！」所以百億美元、千億美元的投資被多國承諾：「甚至有某國首相（指日相）見面就是上兆美元！」但李長庚也接著說，就因為其虛招太多了，所以要緩一下：「去看他背後三分的實招為何，也看他美國再次偉大的圖像到底是什麼。」

在李長庚看來，川普把二戰之後美國建立的所有成果、目標全部改掉、歸零，一定有他背後的戰略目的，現在已觀察到幾個特質，其一，對川普而言，每個國家優先順序不一樣，他想要求的東西也不一樣， 第二，川普除了建立美國獨霸獨強，美元霸權，現在則希望進而建立科技霸權，而且，從半導體、生技，到設備，到製造，每個領域他都要掌握，所以他背後這三分的實招目的，大致已看得出來。

而若從企業角度，李長庚認為，面對市場波動，企業如何趨吉避凶，以及如何洞悉其想法固然非常重要，但也有很多新的機會，能否「火中取栗」賺到新商機，如何打破過去的想法來重新思考都很重要。