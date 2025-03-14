代誌大條！歷年最大規模清查 雲林逾5千農民恐被強制退保

監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，今年鎖定清查對象為被保險人將加保土地出租他人領取天災救助，以及出租農地給光電業者，雲林縣政府本月初收到農業部行文應清查名單，人數逾5千人，若農民無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。

農業部3月4日行文雲林縣政府，審計部審核通知農保被保險人加保土地出租他人領取天災救助清冊，要求縣府清查農保資格，人數約4400人，要在年底前完成清查，3月7日又收到農業部來函檢附「加保土地核准設置光電設施有案之農保被保險人清冊」，欲釐清600多人農保資格，要在9月前完成清查。

據了解，農業部是透過去年申請農損天然災害救助的申請人比對該筆土地的農保被保險人，勾稽出地主可能無實際耕作事實的名單，至於農地出租給光電業者則是要釐清地主是否有保留每人至少0.1公頃的實際耕作面積。雲林縣府農業處指出，這是歷年來最大規模的農保資格清查。

雲林縣逾5千名農民將被清查農保資格，其中以元長鄉最多，人數約700多人，二崙、崙背鄉則各約400多人，一名農會承辦人員表示，許多農民一輩子從農，因為年紀大無力耕作，又不忍見土地荒廢，才租地給人，若因此剝奪其農保資格，太過殘忍。

因此次清查規模龐大，農業部將於本月19日召集雲林縣各鄉鎮市農會召開說明會，釐清清查疑問。縣府表示，若農民無法提出實際耕作實證，將面臨強制退保。